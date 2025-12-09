Porto Bank amplia portfólio e lança Visa Infinite Privilege

O Porto Bank, unidade de serviços financeiros do Grupo Porto, anuncia o lançamento do Porto Bank Visa Infinite Privilege, cartão de crédito voltado a clientes de alta renda. Disponível desde o início do mês, o cartão amplia o portfólio de soluções do banco com foco em atendimento e serviços personalizados. O produto será oferecido exclusivamente por convite. O cartão possui design em metal e integra um pacote de serviços e benefícios no Brasil e no exterior.

“Esse lançamento é fruto da nossa escuta ativa aos clientes e corretores e da nossa vontade de inovar com consistência. Acreditamos que ainda há espaço para oferecer algo verdadeiramente diferenciado aos clientes de altíssima renda”, afirma Marcos Loução, CEO do Porto Bank. “Mais do que um meio de pagamento, o Visa Infinite Privilege é uma extensão natural da relação dos nossos clientes com a Porto, traduzindo nosso cuidado em cada detalhe e nossa missão de proporcionar serviços que combinam tecnologia, proximidade e excelência”.

Segundo Loução, o lançamento acompanha mudanças no comportamento desse público, que passa a priorizar discrição, agilidade e atendimento dedicado. “Com este lançamento, queremos contribuir com uma nova perspectiva no mercado de cartões de luxo, em que a personalização e a confiança na marca Porto Bank são tão valiosas quanto os benefícios tangíveis”, complementa

Benefícios que fazem parte da proposta de valor do produto

Seguro residencial, seguro automóvel e seguro celular.

Welcome bônus de 300 mil pontos e 5 pontos por dólar gasto, que não expiram, em compras em viagens e marcas conceituadas no luxo.

e 5 pontos por dólar gasto, que não expiram, em compras em viagens e marcas conceituadas no luxo. Lifestyle Manager: Um time de especialistas prontos para proporcionar experiências únicas e serviços personalizados, disponível 7 dias por semana.

Um time de especialistas prontos para proporcionar experiências únicas e serviços personalizados, disponível 7 dias por semana. Consultor Porto Bank de Relacionamento: Suporte prioritário para todas as solicitações, garantindo um atendimento ágil e especializado.

Suporte prioritário para todas as solicitações, garantindo um atendimento ágil e especializado. Benefícios em Hotéis e Resorts: Flexibilidade no check-in e check-out, café da manhã, Wi-Fi e upgrades exclusivos de quartos.

Flexibilidade no check-in e check-out, café da manhã, Wi-Fi e upgrades exclusivos de quartos. Desconto em Cias Aéreas: Acesso a tarifas especiais, upgrades e serviço prioritário, além de stopovers gratuitos.

Acesso a tarifas especiais, upgrades e serviço prioritário, além de stopovers gratuitos. Transfer Aéreo e Marítimo: Helicóptero gratuito entre Faria Lima e Guarulhos uma vez por ano e três meses de cortesias para experiências náuticas premium.

Helicóptero gratuito entre Faria Lima e Guarulhos uma vez por ano e três meses de cortesias para experiências náuticas premium. Acesso a Salas VIP: Lounge exclusivo Visa Infinite Privilege com acesso sob reserva.

Lounge exclusivo Visa Infinite Privilege com acesso sob reserva. Seguros de Viagem e Proteções: Cobertura médica internacional de até USD 1 milhão, incluindo para voos privados.

Cobertura médica internacional de até USD 1 milhão, incluindo para voos privados. Proteção de Patrimônio e Legado: Seguros exclusivos para garantir que o legado financeiro de hoje permaneça seguro para o futuro.

O lançamento reforça a estratégia do Porto Bank para o segmento de alta renda, posicionando o Visa Infinite Privilege como alternativa para clientes que buscam conveniência, autonomia e atendimento especializado.