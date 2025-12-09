TV Fenacor apresenta a expansão do projeto Cidades Protegidas

O sétimo episódio da TV Fenacor aprofundou a história e a evolução do projeto ‘Cidades Protegidas’, iniciativa que nasceu em Minas Gerais e hoje se estrutura como um movimento nacional de fortalecimento da cultura de prevenção e proteção nas cidades brasileiras. O programa recebeu o presidente do Sincor-MG, Gustavo Bentes, que explicou como o projeto surgiu e por que ele tem ganhado adesão em diferentes regiões do país.

Segundo Bentes, a primeira semente foi plantada em Diamantina, durante uma edição do ‘Corretor na Real’, quando o Sincor-MG apresentou o cenário do mercado de seguros aos líderes locais. A receptividade da prefeitura e da iniciativa privada motivou a ampliação do debate, dando origem ao ‘Cidades Protegidas’. Desde então, o município histórico se tornou palco de encontros que reúnem corretores, gestores públicos e lideranças comunitárias, eventos que hoje integram o calendário oficial local e estadual.

Criado para fortalecer a segurança financeira e administrativa dos municípios, o projeto tem como foco proteger o orçamento público contra imprevistos, permitindo que prefeituras mantenham estabilidade e invistam de forma estratégica em saúde, educação, infraestrutura e bem-estar social. Para Bentes, o projeto nasceu da necessidade do diálogo entre os diversos agentes responsáveis pela proteção das cidades.

O presidente do Sincor-MG diz que cada município é único, e por isso a abordagem é sempre personalizada, construída com escuta ativa. Ele destacou que o foco está na antecipação de cenários e riscos. “Não é se chover, é quando chover e qual a intensidade dessa chuva.”.

Mais do que debater seguros, o ‘Cidades Protegidas’ propõe uma reflexão sobre responsabilidade coletiva. “O projeto é uma discussão de responsabilidade, não é de fazer seguros. Por que não nos responsabilizamos como deveríamos em proteger o nosso povo e o nosso país? Esse papel é nosso. Estamos assumindo o protagonismo dessa entrega e tendo os corretores de seguros de todo o país como aqueles que vão realizar o dia a dia dessas cidades”, afirmou.

A iniciativa também reforça um novo posicionamento para o corretor de seguros, que passa a atuar diretamente como agente de impacto social, ambiental e econômico nas comunidades. “O projeto ‘Cidades Protegidas’ é colocar o corretor de forma muito clara como protagonista de responsabilidade social, ambiental e econômica do nosso país”, ressaltou Bentes.

O presidente do Sincor-MG reforçou ainda que o movimento é colaborativo e nacional. “Todos os corretores de seguros do nosso país são muito bem-vindos. Nós precisamos de vocês”.