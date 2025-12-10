Suhai amplia estrutura e nomeia três vice-presidentes

A Suhai Seguradora anuncia uma nova etapa em sua jornada de crescimento e reforça sua estrutura executiva com o anúncio de três vice-presidentes. O movimento é resultado da promoção de três diretores executivos e reflete o avanço de uma cultura voltada à valorização de talentos internos e à expansão sustentável dos negócios.

Assumem os novos cargos Alexandre Staffa, que deixa a posição de diretor executivo Financeiro e de TI para se tornar vice-presidente da mesma área; Beto Rubim, promovido de diretor de Operações a vice-presidente de Operações; e Jorge Martinez, que passa de diretor executivo de Produtos e Precificação a vice-presidente responsável pela área.

“Temos um compromisso genuíno com o desenvolvimento das pessoas que fazem parte da Suhai. Acreditamos que o crescimento sustentável de uma empresa passa, antes de tudo, pela valorização e reconhecimento de seus talentos internos”, afirma Fernando Soares, CEO da Suhai Seguradora. “Ver nossos líderes evoluindo para novos desafios é uma demonstração concreta da força da nossa cultura e do engajamento do nosso time”, acrescenta.

A mudança ocorre em um momento de expansão da Suhai no mercado e de preparação para novos ciclos de crescimento. Nos últimos três anos, a companhia registrou um aumento de 120% na base de clientes, enquanto o mercado de seguros nacional cresceu cerca de 5% no mesmo período, resultado que reflete a eficiência do modelo de negócio e a consistência da estratégia evolutiva da marca.

Além das promoções internas, a Suhai anunciou recentemente mais um reforço em sua liderança: a chegada de Fernando Pantaleão, ex-Visa e Natura, como vice-presidente Comercial.

A contratação reforça o compromisso da companhia com a inovação em seus processos comerciais e o fortalecimento das relações com sua rede de parceiros e corretores, sustentando o ritmo de crescimento que vem transformando a Suhai em referência no mercado brasileiro de seguros.