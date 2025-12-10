Chubb amplia seguros para energias renováveis na América Latina

A Chubb está ampliando sua oferta de seguros voltados ao setor de energias renováveis na América Latina. A região vem consolidando-se como um dos principais polos globais de geração de energia limpa, movimento que aumenta a demanda por proteções financeiras e contra riscos climáticos associados a grandes projetos do setor.

Segundo o relatório da seguradora, “O futuro energético da América Latina: uma transição assegurada”, 62% da eletricidade produzida na região em 2023 teve origem em fontes renováveis, enquanto a média global foi de 30%. O avanço, no entanto, traz desafios como a volatilidade econômica, a necessidade de financiamento robusto e o impacto crescente de eventos climáticos extremos.

“O crescimento das energias renováveis na América Latina é inegável, mas também envolve riscos associados a fenômenos climáticos severos e às flutuações do mercado. Na Chubb, trabalhamos para oferecer soluções de seguro que protejam tanto os investidores quanto as comunidades locais, garantindo um desenvolvimento sustentável e seguro para todos”, afirmou Luciano Santo, Vice-Presidente de Seguros Corporativos da Chubb no Brasil.

Soluções da Chubb para o setor

A seguradora oferece coberturas e serviços especializados para todas as fases dos projetos, incluindo:

Responsabilidade civil , para danos a terceiros durante a operação.

, para danos a terceiros durante a operação. Garantia de continuidade operacional , em caso de interrupções imprevistas.

, em caso de interrupções imprevistas. Seguros para investimento e financiamento , que contribuem para atrair capital.

, que contribuem para atrair capital. Proteção contra desastres naturais , com foco em eventos climáticos extremos.

, com foco em eventos climáticos extremos. Abordagem multilinha, com subscrição, engenharia e sinistros conduzidos por equipes especializadas e alinhadas à iniciativa Climate+.

Com investimentos em energia solar, eólica e hidrelétrica em países como Brasil, Chile, México e Uruguai, a América Latina avança em direção a uma matriz mais limpa. Para a Chubb, a continuidade desse crescimento depende de mitigação adequada de riscos e estabilidade financeira dos projetos.

“A transição energética não se resume apenas à produção de energia limpa, mas a fazê-la de forma segura e sustentável. Na Chubb, entendemos que isso exige oferecer a proteção adequada para cada elo da cadeia energética”, reforçou Santo.

A seguradora destaca que sua atuação combina presença regional, expertise técnica e soluções globais para apoiar o desenvolvimento do setor.