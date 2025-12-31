A Wiz Corporate, unidade de negócios da Wiz Co voltada para atuação com grandes empresas, recebeu o reforço de Marcelo Nader, ex-tesouraria e gerente de risco da Eletrobrás, para compor a liderança de vendas e parcerias em Recife (PE). Nader foi responsável direto pelo processo da maior contratação de seguros da história do país, a Usina de Belo Monte, que emitiu mais de R$ 200 milhões em prêmios para Riscos de Engenharia em 2010.

Especialista nos setores de infraestrutura e energia, com mais de 25 anos de experiência no mercado, Marcelo Nader assume o cargo de Gerente Comercial da Wiz Corporate como reforço para uma das frentes de atuação da empresa que tem mostrado oportunidades de expansão em todo território nacional.

“A Wiz Corporate possui em sua estrutura – e como diferencial competitivo – especialistas que conhecem a visão de seguros, aliada ao olhar do cliente. Chego com o desafio de conectar a expertise de mercado que tenho acumulado ao longo de mais de duas décadas, em passagens por empresas como a ABGR, CHESF e Eletrobrás, e o reconhecimento da Wiz Corporate em seu campo de atuação”, diz Marcelo Nader.

A Wiz Corporate trabalha com foco em seguros corporativos e oferece soluções de mercado, de acordo com as necessidades de cada cliente. Com um atendimento técnico customizado para ajudar a entender riscos e proteger negócios contra prejuízos causados por eventualidades e imprevistos, dispõe de mais de 50 soluções para empresas do agronegócio à construção civil, além de apoiar na gestão estratégica de benefícios corporativos.