A Icatu Seguros anuncia que, a partir de janeiro de 2026, Alexandre Petrone Vilardi deixará suas funções como Vice-Presidente Corporativo para assumir uma cadeira em seu Conselho de Administração.

A decisão faz parte de um processo de transição planejado, construído de forma estruturada ao longo dos últimos meses, e reforça o compromisso da companhia com a continuidade estratégica, a estabilidade e o fortalecimento de sua gestão. O anúncio do início dessa transição foi feito nesta segunda-feira (15).

Com 15 anos de trajetória executiva na Icatu, Alexandre Vilardi desempenhou um papel relevante no avanço da companhia, contribuindo para seu posicionamento como a maior seguradora independente de Vida, Previdência e Capitalização do País. Sob sua liderança, a empresa consolidou pilares importantes de tecnologia, inovação, produtos e operação eficiente, que sustentam o ciclo atual de expansão.

A Icatu Seguros, empresa com mais de 30 anos e capital 100% nacional, encerrou o primeiro semestre de 2025 com faturamento de R$9.1 bilhões e lucro líquido de R$289.3 milhões. A seguradora também encerra o ano vigente premiada no Gartner Eye on Innovation Awards for Insurance – um dos prêmios internacionais de inovação mais respeitados do mundo. Todos esses resultados refletem um trabalho intenso, além do engajamento dos seus mais de 10 mil corretores e a aceleração do número de parcerias estratégicas da seguradora – atualmente, são mais de 350 parceiros no país, como grandes bancos, cooperativas, fintechs e varejistas.

“A transição do Alexandre Vilardi para o Conselho da seguradora reflete a evolução de uma sólida carreira, e possibilitará um foco maior no longo prazo. A sua experiência, entendimento profundo do negócio e visão estratégica contribuirão de forma valiosa para o desenvolvimento futuro da companhia.”, afirma Luciano Soares, CEO da Icatu Seguros.

Como Conselheiro, Vilardi passará a atuar em uma nova perspectiva, apoiando as decisões estratégicas que orientarão os próximos anos da seguradora, em um setor que vive importantes transformações tecnológicas, demográficas e regulatórias.

“Tenho grande orgulho do trabalho que realizamos até aqui e sigo plenamente comprometido com a Icatu. Assumir a posição de Conselheiro me permitirá contribuir de forma ainda mais estratégica, dedicando-me aos temas de longo prazo que apoiarão o próximo ciclo de crescimento da companhia”, afirma Vilardi.