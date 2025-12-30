Seguros de Pessoas pagam R$ 14,6 bi em benefícios até outubro

Relatório elaborado pela Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (Fenaprevi), com base nas informações da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), mostra que R$ 14,6 bilhões foram pagos em indenizações para as pessoas e famílias seguradas entre janeiro e outubro de 2025. Um aumento de 8,8% quando comparado ao pagamento de sinistros no mesmo intervalo do ano passado.

O documento realiza uma análise detalhada por produto e revela que 52% dos benefícios pagos foram em seguros de Vida (modalidades individual e coletiva), 22% no seguro Prestamista, 11% no seguro de Acidentes pessoais e 15% nos demais produtos. Ao mesmo tempo, as indenizações no seguro Educacional subiram 44,1%, maior variação no período, seguido pelo seguro Doenças Graves (25,3%) e pelo seguro Funeral (16,4%).

O relatório apresenta, ainda, os prêmios arrecadados pelas seguradoras em seguros de pessoas, que totalizaram R$ 65,5 bilhões no intervalo de análise, alta de 8,6% na comparação com os mesmos meses de 2024.

Ao detalhar o resultado por produto, revela-se que 48% do total de prêmios foi em seguros de Vida (modalidades individual e coletiva), 28% no Prestamista, 12% em Acidentes Pessoais e 12% nos demais produtos. Ao comparar o comportamento em relação aos números registrados no mesmo período do ano anterior, as maiores altas ocorreram nos seguros Educacional (44,1%) Doenças Graves (25,3%) e Funeral (16,4%).