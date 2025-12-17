FM Seguros destina US$ 825 milhões para investimentos em resiliência climática

A FM Seguros, acaba de anunciar a expansão e o aprimoramento de seu crédito de resiliência, com uma alocação de US$ 825 milhões destinada a apoiar investimentos de clientes elegíveis em medidas de proteção e prevenção contra riscos climáticos e operacionais. A iniciativa busca incentivar ações como prevenção de incêndios, mitigação de quebras de máquinas e redução de riscos associados a falhas humanas.

Criado em 2022, inicialmente com foco exclusivo em riscos climáticos, o programa já apresentou resultados expressivos. Segundo a companhia, as melhorias implementadas pelos clientes contribuíram para uma redução potencial de quase US$ 80 bilhões em perdas econômicas em nível global.

Com a ampliação do programa, os clientes elegíveis da FM passam a poder utilizar o crédito não apenas para mitigar riscos como enchentes e vendavais, mas também para investir em recomendações de engenharia voltadas à proteção das operações diárias. A medida reforça a estratégia da seguradora de atuar de forma próxima aos clientes, especialmente no Brasil, onde a FM obteve licença para operar como seguradora primária neste ano.

“Estamos iniciando nossa jornada como uma seguradora local e, ao mesmo tempo, entregando uma ferramenta ainda mais poderosa para nossos clientes brasileiros elegíveis da FM investirem em sua própria proteção”, afirma Daniel Patavino Mazzi, presidente da FM Seguros no Brasil. “Dobrar o crédito e expandi-lo para riscos operacionais é a expressão tangível de nossa filosofia: o capital deve trabalhar ativamente para prevenir a perda, seja ela causada por uma tempestade ou por uma falha interna. É um passo concreto para construirmos resiliência juntos desde o primeiro dia de nossa nova operação”.

Além do crédito aprimorado, a companhia anunciou o lançamento do Relatório de Resiliência Empresarial (Enterprise Resilience Report). A nova ferramenta utiliza um algoritmo proprietário, baseado em dados exclusivos e em quase 200 anos de experiência em engenharia, para oferecer aos clientes uma visão integrada de seus riscos climáticos e operacionais, apoiando decisões estratégicas de longo prazo.

“Após o incrível sucesso do crédito de resiliência da FM, estamos orgulhosos de expandir significativamente o programa para apoiar todos os aspectos da resiliência para nossos clientes”, disse Malcolm Roberts, chairman e CEO da FM. “A forte resposta de nossos clientes para realizar melhorias de risco destaca o poder de nossas parcerias e nossa crença compartilhada de que a maioria das perdas pode ser evitada.”

O crédito de resiliência da FM será aplicado na forma de um desconto de 10% no prêmio de apólices elegíveis que forem renovadas entre 1º de janeiro de 2026 e 31 de dezembro de 2026.