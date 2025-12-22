A gestão de riscos financeiros na América Latina atravessa um ponto de inflexão. Crimes econômicos mais sofisticados, riscos cibernéticos em expansão e exigências regulatórias crescentes obrigam empresas e seguradoras a repensar a forma como protegem seu capital, reputação e continuidade operacional.

Os seguros de Linhas Financeiras, como D&O, E&O, responsabilidade profissional e riscos cibernéticos, deixaram de ser apenas um mecanismo de transferência de risco: tornaram-se ferramentas técnicas e estratégicas, nas quais a prevenção, a detecção precoce e a resposta coordenada definem a resiliência empresarial.

A evidência recente confirma essa tendência. O mercado global de seguros cibernéticos projeta USD 16,3 bilhões em prêmios para 2025, refletindo como a transferência de riscos digitais se consolidou como um componente central da gestão corporativa. A América Latina, em particular, registrou em 2024 um aumento significativo de incidentes: Brasil, México e Colômbia concentraram os casos mais frequentes, enquanto muitas empresas na região melhoraram sua “maturidade cibernética”, permitindo acesso a apólices com condições mais técnicas e sofisticadas, de acordo com o estudo da AON “Cyber Risk Is a Corporate Risk – Latin America Responds (2025)”.

Mas além do risco cibernético, a prevenção de fraude tornou-se um pilar crescente. O mercado latino-americano de soluções de detecção e prevenção de fraudes superou USD 1,466 bilhão em 2024, com projeções de crescimento superior a 20% ao ano na próxima década, segundo MarketData Forecast (2025). Isso demonstra que a combinação de tecnologia, auditoria forense e monitoramento contínuo é hoje uma estratégia central para proteger ativos e reputação.

Desafios técnicos na gestão de sinistros

No âmbito técnico, os sinistros de Linhas Financeiras enfrentam desafios crescentes:

• Interpretação de cláusulas complexas, muitas delas redigidas em inglês e baseadas em conceitos do direito anglo-saxão (common law), que podem conflitar com o direito civil continental.



• Detecção e validação de fraudes sofisticadas, que exigem auditoria forense, rastreabilidade digital e análises multimodais.



• Jurisdições e resseguro internacional, que requerem coordenação multilíngue, conhecimento normativo regional e visão global do ciclo do sinistro.



• Gestão imediata da exposição reputacional, ativando protocolos de comunicação e gestão de crise desde o primeiro alerta.



• Determinação precisa de reservas técnicas, coordenação antecipada com o segurado e preservação de provas em litígios de alto impacto.

Nesse contexto, reguladores globais com presença local e regional, como a Crawford, demonstram capacidades destacadas ao contar com equipes especializadas em áreas como legal, regulação técnica, auditoria forense e analistas bilíngues capazes de intervir desde as etapas iniciais, aplicar critérios unificados e produzir relatórios de alta qualidade. Isso permite quantificar perdas com rigor, mitigar riscos e coordenar respostas multiterritoriais de forma estratégica.

A tradução de tendências globais em soluções locais não é opcional: é uma necessidade. A combinação de crimes sofisticados, pressão regulatória e exposição midiática exige que seguradoras, corretores, segurados e ajustadores atuem com perícia desde o primeiro sinal de alerta.

Os seguros de Linhas Financeiras na América Latina deixaram de ser instrumentos passivos. Seu valor estratégico depende da integração de tecnologia, análise forense, experiência jurídica e protocolos de gestão de crise. Somente assim as organizações poderão proteger seu capital, reputação e continuidade diante de riscos cada vez mais complexos e inter-relacionados. E, claro, identificar parceiros com o conhecimento e a experiência necessários para transformar tendências globais em soluções locais.

*Por Javier Yáñez, Gerente de Responsabilidade Civil e Linhas Financeiras da Crawford Chile.