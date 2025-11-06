A XS Global, Managing General Underwritings (MGUs) em atuação no país, firmou parceria com a Sombrero Seguros para a comercialização de produtos dos ramos Property e Responsabilidade Civil Geral (RCG). A colaboração amplia o portfólio de soluções voltadas a diferentes segmentos empresariais.

O produto de Property oferece cobertura compreensiva, com possibilidade de personalização conforme o perfil do negócio. As apólices têm Limite Máximo de Indenização (LMI) de até R$ 25 milhões e abrangem setores como alimentos, bebidas e construção civil. A cotação é simplificada, sem limite mínimo de valor em risco.

Já o RC Geral da Sombrero Seguros é voltado a pequenas, médias e grandes empresas, com LMI de até R$ 30 milhões por evento e no agregado anual. O produto também contempla obras de construção, reforma e instalação, com vigência de até cinco anos e Valor em Risco (VR) de até R$ 1 bilhão.

Entre os segmentos atendidos estão atividades administrativas, comércios, serviços, manufaturas e indústrias — especialmente nos setores químico, têxtil, plástico, metalúrgico e siderúrgico.

Segundo Newton Queiroz, CEO & Country Manager da XS Global no Brasil, a parceria marca o início de uma nova vertical de atuação da companhia. “Estamos muito felizes por essa parceria, a primeira da nossa nova vertical de seguros, lançada recentemente. A Sombrero é uma seguradora que oferece excelentes oportunidades de negócios e temos certeza de que esse acordo será essencial para o crescimento contínuo e sustentável das duas operações”, destacou.

Já Márcio Rios, diretor técnico da Sombrero Seguros, destacou que a iniciativa reforça o foco da empresa em produtos que contribuem para maior previsibilidade e segurança nas operações empresariais. “Nós somos uma seguradora com uma base de atuação muito forte no agronegócio, por isso gostamos de dizer que a nossa missão é proteger o futuro de quem produz. Tanto o seguro de Property, quanto o RC Geral, são fundamentais nesse sentido, porque trazem a previsibilidade para investir e segurança necessária para crescer”, explicou Márcio Rios, diretor técnico na Sombrero Seguros.

Criada em 2022, a Sombrero Seguros registrou R$ 240 milhões em indenizações pagas, referentes a 10.080 sinistros. Desses, apenas 0,33% foram judicializados. A seguradora já emitiu 71,2 mil apólices e mantém 27,5 mil segurados ativos.