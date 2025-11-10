Tornado extratropical: Sincor-PR coordena ações com seguradoras e governo

EXCLUSIVO – O tornado que atingiu o interior do Paraná na última sexta-feira (7) provocou destruição em diversas cidades e mobilizou o setor para atender as vítimas. De acordo com a Defesa Civil e prefeituras locais, o fenômeno causou pelo menos seis mortes e mais de 700 feridos até o momento. Municípios de Rio Bonito do Iguaçu, Candói, Laranjeiras do Sul e Guarapuava tiveram centenas de casas destelhadas e estruturas como escolas, igrejas e unidades de saúde ficaram comprometidas.

Segundo o Sincor-PR (Sindicato dos Corretores de Seguros do Paraná), corretores da região acionaram o sindicato logo após o tornado, solicitando orientação e apoio para atendimento aos segurados. O presidente da entidade, Wilson Pereira, afirmou que as seguradoras reagiram com rapidez, enviando guinchos, vans e equipes de emergência para as áreas afetadas. “As indenizações começaram a ser pagas de forma ágil, em alguns casos antes mesmo da apresentação de toda a documentação, bastando a confirmação do local e da cobertura”, explicou Pereira. O dirigente também destacou que corretores e seguradoras colaboraram com a Defesa Civil para prestar assistência, inclusive a famílias sem cobertura securitária. “Foi uma ação conjunta, com foco em atender a população atingida”, afirmou.

Diante da gravidade do evento, a Susep convocou no domingo (9) uma reunião emergencial com representantes de entidades e empresas do setor, incluindo CNseg, Fenacor, Sincor-PR, seguradoras, resseguradoras e até o Ministério da Fazenda para discutir a liberação de recursos aos segurados e medidas para aprimorar a resposta à catástrofes naturais.

Segundo Pereira, o encontro também abordou estratégias de prevenção e gestão de riscos climáticos, tema que vem ganhando espaço nas discussões do mercado. “Há um esforço conjunto entre seguradoras, resseguradoras e o governo estadual para desenvolver soluções tecnológicas, como o uso de satélites para previsão mais precisa de eventos extremos”, destacou. O presidente informou ainda que o Sincor-PR participa de reuniões com o governo do Estado e representantes da CNseg para fortalecer ações de monitoramento e prevenção.

O Sincor-PR orientou os corretores das regiões atingidas a priorizar a comunicação direta com os segurados, auxiliando na abertura e acompanhamento dos sinistros e no encaminhamento de informações às seguradoras. O sindicato também recomenda atenção especial às situações de vulnerabilidade social, incentivando o apoio voluntário e a colaboração com órgãos públicos. “O corretor tem papel essencial neste momento, tanto na parte técnica, ajudando o cliente a entender sua cobertura, quanto na parte humana, acompanhando de perto quem perdeu bens e precisa de orientação”, afirmou.

Além das ações emergenciais, o Sincor-PR está envolvido em projetos voltados à educação securitária e conscientização sobre riscos climáticos. Em Curitiba, a Câmara Municipal votará no próximo dia 17 de novembro a criação da Semana do Seguro, iniciativa proposta pelo sindicato para promover eventos anuais de orientação à população sobre proteção patrimonial e de vida. “A proposta é unir o setor público e privado em torno de uma agenda permanente de conscientização”, disse Pereira.

Para o Sincor-PR, a resposta ao tornado demonstrou a capacidade de mobilização do mercado segurador em situações de crise. Segundo Pereira, o momento reforça três diretrizes que devem nortear o setor: agilidade operacional nos atendimentos, investimento em prevenção tecnológica e educação para ampliar a cultura do seguro no país. “O setor de seguros respondeu de forma rápida e responsável, com foco no atendimento aos segurados e no apoio à comunidade”, concluiu.

Nicholas Godoy, de São Paulo.