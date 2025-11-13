Tokio Marine recebe nota máxima no rating da Moody’s Local

A Tokio Marine Seguradora recebeu novamente a classificação AAA.br, com perspectiva estável, da agência de risco Moody’s Local. É o terceiro ano consecutivo em que a companhia atinge o patamar máximo, resultado que reflete sua solidez financeira e a consistência nas práticas de governança corporativa.

De acordo com o relatório da Moody’s, a avaliação levou em conta fatores como rentabilidade sólida, baixo nível de risco da carteira, concentrada nos segmentos de automóveis e seguros patrimoniais, além de indicadores robustos de subscrição, alavancagem e rentabilidade. A agência também destacou a qualidade dos ativos e o suporte da controladora Tokio Marine Holdings, que contribui com supervisão e governança alinhadas ao grupo global.

“A conquista da nota máxima da Moody’s Local reflete a nossa gestão financeira prudente e a eficiência dos nossos processos de subscrição e governança. Esse reconhecimento, pelo terceiro ano consecutivo, reforça a robustez do nosso perfil de crédito e a solidez das estratégias que sustentam o crescimento sustentável da Tokio Marine no mercado brasileiro. Essa conquista é fruto do trabalho de todo o nosso time, que atua com excelência e responsabilidade em todas as frentes do negócio.”, declara Daniel Dibe, Diretor Executivo de Finanças e Administração da Tokio Marine.

A seguradora mantém posição de destaque entre os principais players do mercado. Entre 2019 e 2024, registrou crescimento médio anual de 18% em prêmios, acima da média do setor (11%), e alcançou 9,4% de participação no segmento de seguros gerais, ocupando o oitavo lugar no ranking nacional.

A análise também ressaltou o equilíbrio do portfólio, com predominância de seguros de automóveis (61%), seguidos por patrimoniais (18%), transportes (6%) e crédito e garantia (4%). Segundo a Moody’s, essa diversificação contribui para reduzir riscos e reforçar a estabilidade operacional da companhia.