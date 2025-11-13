be.smart Seguros cresce 48% nas vendas de seguro de vida em 2025

A be.smart Seguros registrou crescimento de 48% nas vendas de seguro de vida no primeiro semestre de 2025, em comparação com o mesmo período de 2024. O desempenho acompanha a evolução do mercado nacional, que avançou 13,2% no período, segundo relatório da FenaPrevi com base em dados da Susep.

Para o diretor da be.smart Seguros, Henrique Carvalho, o aumento das vendas demonstra que a conscientização sobre a importância do produto no planejamento financeiro de longo prazo vem crescendo. “No Brasil, apenas 18% da população possui um seguro de vida – 82% dos brasileiros estão descobertos, segundo dados da FenaPrevi. Esse vazio expõe famílias a riscos imediatos, como falta de liquidez em momentos críticos, necessidade de vender ativos de forma desfavorável e custos sucessórios elevados”, afirma o executivo.

Na be.smart Seguros, o seguro de vida é considerado parte do planejamento financeiro. Na InvestSmart XP parceira comercial da be.smart, a integração entre proteção e planejamento financeiro contribui para disseminar a cultura do seguro no Brasil. O resultado reflete também o engajamento dos assessores de investimentos da InvestSmart XP. Segundo Carvalho, nos últimos dois meses houve um aumento de 87% no número de assessores fechando negócios relacionados ao seguro de vida em relação à média histórica. “Isso demonstra o compromisso de todos com o patrimônio e a vida dos clientes”, comenta.

“A conscientização sobre os benefícios do seguro de vida deve ser fortalecida para que os brasileiros contem com segurança financeira em todas as etapas da vida”, destaca o diretor. Ele explica que a maior parte das contratações é feita por homens entre 25 e 45 anos e que o produto pode ser adquirido paralelamente ao início dos investimentos. “Diferente do retorno obtido via poupança ou aplicações, o seguro de vida oferece liquidez imediata, proteção patrimonial e eficiência sucessória. Deve ser visto como um instrumento de preservação do patrimônio e de proteção da família. O acúmulo de capital demanda tempo e está sujeito à volatilidade de mercado, enquanto o seguro garante cobertura imediata”, conclui.