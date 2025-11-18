Ultima atualização 18 de novembro

Susep nomeia 75 novos servidores aprovados em concurso público

A Superintendência de Seguros Privados (Susep) publicou, nesta terça-feira (18), a Portaria SUSEP nº 8.457, com a nomeação dos 75 candidatos aprovados no concurso público da Autarquia. Os novos servidores ocuparão o cargo efetivo de Analista Técnico, de nível superior, previsto no Plano de Carreiras e Cargos da Lei nº 11.890/2008.
 

Com o ingresso dos novos analistas, a Susep avança no processo de recomposição do seu quadro funcional, fortalecendo a atuação técnica e a capacidade institucional em temas essenciais para o desenvolvimento do mercado supervisionado.
 

Os servidores nomeados deverão tomar posse no prazo de até trinta dias contados da publicação da Portaria e entrar em exercício em até quinze dias após a posse, conforme estabelecido na Lei nº 8.112/1990.

As comunicações oficiais com os aprovados seguem sendo feitas exclusivamente pelo e-mail concurso@susep.gov.br, utilizando o endereço eletrônico informado na inscrição do concurso.
 

Mais informações sobre o certame podem ser consultadas na página da Susep sobre o concurso público.

