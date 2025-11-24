A reconstrução da cidade de Rio Bonito do Iguaçu, cidade da região central do Paraná que teve 90% das edificações destruídas pela passagem de um tornado no último dia 7 de novembro, com 7 vítimas fatais e milhares de desabrigados na região, acontece de forma acelerada, mas ainda depende da colaboração externa.

A Defesa Civil conseguiu arrecadar e distribuir na cidade muitas doções de alimentos, colchões, roupas e material de higiene, mas nos últimos dias, pediu que as doações sejam feitas em dinheiro para facilitar a logística e adquirir exatamente o que está faltando.

O Sindicato das Seguradoras do Paraná e de Mato Grosso do Sul (Sindseg PR/MS) redirecionou para as vítimas do tornado verba que seria usada no apoio institucional a eventos de entidades parceiras. Também criou o “SOS juntos por Rio Bonito do Iguaçu”, que está arrecadando doações do mercado segurador de todo o Brasil e vai repassar ao Programa de Voluntariado Paranaense (Provopar), entidade responsável pela assistência direta às famílias impactadas.

Quem tiver interesse em ajudar pode fazer a doação de qualquer valor para o PIX do Sindseg PR/MS, CNPJ: 76.708.841/0001-10