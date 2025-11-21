Uma nova solução tecnológica da CNseg promete ampliar a segurança, a transparência e a eficiência das decisões de gestão de risco das seguradoras que operam com o Seguro Rural. A solução Conformidade Socioambiental foi lançada oficialmente nesta quinta, 20 de novembro, durante o Fórum Seguros e Agronegócios na COP30, em Belém (PA), na Casa do Seguro.



Integrada ao Hub de Inteligência Climática da CNseg, a ferramenta foi criada para apoiar as seguradoras na avaliação de conformidade socioambiental dos solicitantes de seguro rural, com base em legislação, regulação e critérios voluntários. O sistema cruza dados de diversas bases públicas e gera alertas automáticos sobre eventuais restrições, contribuindo para o fortalecimento das práticas de diligência, governança e conformidade ESG no setor.



Entre as bases integradas na versão 1, estão o Cadastro Ambiental Rural (CAR), as listas de trabalho escravo (MTE), registros de terras indígenas (FUNAI) e áreas quilombolas (INCRA), além de áreas embargadas (IBAMA e ICMBio), unidades de conservação (MMA), dados de desmatamento (INPE), informações sobre florestas tipo B (Cadastro Nacional de Florestas Públicas) e cadastro de sítios arqueológicos (IPHAN).



O sistema permitirá o atendimento à Circular Susep nº 666/2022, que estabelece diretrizes socioambientais, e integrará, futuramente, novas bases e funcionalidades nas versões 2 (2026) e 3 (2027). A solução foi lançada poucos dias após a publicação da Resolução CNSP 485 e apoiará as seguradoras na avaliação da conformidade socioambiental de propriedades rurais.



Para o diretor de Serviços às Associadas da CNseg, André Vasco, a inovação representa um salto na capacidade analítica e operacional das seguradoras. “A solução Conformidade Socioambiental traduz o compromisso da CNseg em oferecer soluções tecnológicas que aprimorem a análise de risco e fortaleçam as boas práticas no mercado segurador. Com ela, as seguradoras ganham agilidade, padronização e confiança para operar em um ambiente cada vez mais desafiador e exigente em termos de sustentabilidade”, afirma Vasco.



Já a diretora de Sustentabilidade da CNseg, Claudia Prates, reforça que a ferramenta faz parte de um movimento mais amplo de transformação digital e climática do setor. “O Hub de Inteligência Climática é uma das principais entregas da Confederação neste ano e constitui o núcleo estruturante da nossa estratégia de transição sustentável. Ele reúne, sistematiza e produz dados climáticos e socioambientais que ampliam a capacidade analítica das seguradoras, fortalecendo a precificação de riscos e contribuindo para reduzir o gap de proteção no campo e nas cidades”, destaca Prates.



O lançamento reforça o papel do setor de seguros como agente de transformação climática e socioambiental, ampliando a capacidade de precificação de riscos, redução de perdas e estímulo à regularidade ambiental no campo.



O Hub de Inteligência Climática da CNseg reúne um conjunto de soluções voltadas à gestão de riscos climáticos e ambientais, entre elas a Ferramenta de Avaliação de Riscos Climáticos (com a primeira versão tratando os eventos de inundação e alagamentos). O objetivo é transformar dados complexos em informações estratégicas para o fortalecimento da resiliência econômica e social diante das mudanças climáticas.