Prudential amplia portifólio de coberturas e inclui novas doenças

A Prudential do Brasil, anuncia a expansão do seu portfólio lançando a cobertura ‘Doenças Ampliadas’. A novidade prevê a inclusão de 61 novas condições médicas, incluindo doenças crônicas e não crônicas. Entre os grupos cobertos estão doenças infecciosas, respiratórias, dermatológicas, neoplasias, além de situações relacionadas à gravidez, parto e puerpério.

Com esse lançamento, a Prudential reforça seu compromisso em oferecer a seus segurados proteções cada vez mais completas e para uso em vida. O novo Doenças Ampliadas pode ser contratado com todo o portfólio de Seguros Vitalícios e Temporários e por pessoas com idades entre 14 e 75 anos.

“Estamos ampliando as possibilidades de proteção em vida para os nossos clientes, garantindo acesso ao benefício logo após o diagnóstico de uma das doenças cobertas. A indenização pode ser utilizada para custear tratamentos, cobrir despesas médicas ou para preservar a renda mantendo a estabilidade financeira da família em um momento desafiador”, explica Dennys Rosini, diretor de Produtos da Prudential do Brasil.

O mercado confirma essa tendência. Segundo dados da FenaPrevi, o segmento de Doenças Graves registrou crescimento de 22,2% nos prêmios contratados no início de 2025, superando a alta do seguro de Vida Individual. Esse movimento reflete a busca por segurança financeira em um cenário de incertezas econômicas e envelhecimento populacional, fortalecendo o seguro de vida como um pilar essencial do planejamento financeiro pessoal.

“Na Prudential, 90% das indenizações são pagas em vida, o que demonstra nosso compromisso de levar segurança financeira e tranquilidade para as famílias brasileiras por meio do seguro de vida”, completa Rosini.