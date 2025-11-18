AXA realiza primeira Soccer Clinic do Liverpool em São Paulo

O Liverpool FC realizou, em outubro, sua primeira Soccer Clinic em São Paulo, em uma iniciativa promovida pela AXA no Brasil, patrocinadora global oficial de treinamento do clube inglês. Participaram da atividade filhos de colaboradores da seguradora e crianças da ONG Casa José Coltro, que tiveram a chance de vivenciar, por um dia, a metodologia de formação dos Reds.

Profissionais da Liverpool Academy, responsáveis pelo desenvolvimento das categorias de base do time, vieram ao Brasil para conduzir as oficinas, organizadas em duas turmas: de 6 a 9 anos e de 9 a 12 anos. As crianças passaram por treinos práticos voltados à técnica, ao trabalho em equipe e aos valores cultivados pelo clube.

A clínica contou ainda com a presença do ex-lateral Fábio Aurélio, primeiro brasileiro a atuar pelo Liverpool. Ele disputou 134 partidas e conquistou dois títulos pelo clube: a Supercopa da Inglaterra de 2006 e a Copa da Liga Inglesa na temporada 2011–2012. Sua participação aproximou os jovens da história e da cultura esportiva dos Reds.

A iniciativa reforçou o uso do esporte como ferramenta de desenvolvimento social. “A AXA e o Liverpool compartilham valores inegociáveis como confiança, proteção e parceria. Realizar a Soccer Clinic aqui no Brasil é motivo de orgulho, especialmente neste ano em que celebramos uma década de atuação no país”, afirmou Erika Medici, CEO da AXA no Brasil.

Ela destacou o impacto da ação para os participantes: “Sempre fui uma fã de esportes e da disciplina que ele nos dá e da sua força transformadora. Ficamos felizes de ampliar esse momento para os filhos dos nossos colaboradores e para as crianças atendidas pela Casa José Coltro. Tenho certeza de que será um momento inesquecível que elas levarão para a vida”.

Parceira do Liverpool desde 2018, a AXA é a seguradora oficial do clube, estampa os uniformes de treinamento e detém os naming rights dos centros de treino das equipes masculina e feminina.

Para o vice-presidente de Comercial, Marketing e Experiência do Cliente da AXA no Brasil, Luciano Calheiros, a iniciativa fortalece essa aproximação. “Trata-se de uma ação muito importante, tanto para trazer o exemplo do esporte para as crianças, quanto para reforçar a união de duas marcas globalmente reconhecidas. Que seja o primeiro de muitos eventos ao lado do Liverpool aqui no Brasil.”