Porto destaca papel do seguro na adaptação climática durante a COP30

A COP30, que será realizada em Belém (PA), marca um momento importante para o Brasil e para o setor de seguros no debate global sobre mudanças climáticas. A Porto integra o grupo de empresas que participa da Casa do Seguro, iniciativa liderada pela CNseg, voltada à discussão de temas relacionados à sustentabilidade e à gestão de riscos climáticos.

A companhia apresenta na conferência sua nova estratégia de sustentabilidade, Regenera, que estabelece metas até 2030, como a redução de 40% das emissões diretas de gases de efeito estufa, o uso integral de energia renovável em suas operações e a comercialização de R$ 13 bilhões em produtos com atributos sustentáveis.

A Porto é também a primeira seguradora brasileira a aplicar a metodologia internacional PCAF (Partnership for Carbon Accounting Financials), com apoio da WayCarbon, para mensurar e estruturar seu plano de descarbonização.

“O mercado segurador tem papel fundamental na transição para uma economia de baixo carbono e na mitigação dos riscos climáticos. Estar presente na COP30 é uma oportunidade de contribuir com experiências e dados que ajudem a fortalecer o debate setorial”, afirma Patrícia Coimbra, diretora de Gente e Cultura da Porto.

Durante a COP30, a Casa do Seguro, instalada na Green Zone, reunirá executivos, especialistas e representantes do setor para discutir inovação, sustentabilidade e gestão de riscos.

No dia 17 de novembro, a Porto participa de dois painéis. O primeiro, “O processo de contabilização e mitigação de emissão de GEE no setor de seguros: caso da utilização do PCAF no Brasil”, discutirá a mensuração das emissões seguradas e o impacto dessas práticas nas estratégias de mitigação e adaptação climática. O debate contará com Patrícia Coimbra (Porto), Butch Bacani (UNEP-FI) e Bruna Araújo (WayCarbon), sob moderação de Claudia Prates, diretora de Sustentabilidade da CNseg.

O segundo painel, “O papel do mercado financeiro para a adaptação climática: oportunidades, desafios e impacto na economia brasileira”, será moderado por Denise Hills, conselheira independente e representante da Porto e da Anbima. Entre os participantes estarão Patrícia Chacon, COO da Porto Seguro, e Luciana Nicola, diretora de Sustentabilidade do Itaú.

Executivos da Porto também integram outros debates ao longo da conferência. No dia 11 de novembro, Viviane Pereira, gerente de Sustentabilidade da companhia, participa do painel “Do risco à resiliência: o papel do seguro na ação climática”, no Pavilhão de Portugal.

No dia 13, Daniel Morroni, diretor da Porto Serviço, participa do Fórum Automotiva & Seguros, promovido pela CNseg e pela Anfavea, com foco em economia circular e descarbonização da cadeia automotiva. Na ocasião, será apresentado o trabalho da Renova Ecopeças, empresa do Grupo Porto especializada em reciclagem e reaproveitamento de peças automotivas. Em 12 anos de operação, a empresa reciclou mais de 30 mil veículos e 37 mil toneladas de aço, além de dar destino adequado a 11 mil baterias.

Ainda no dia 17, Patrícia Chacon participa do painel “Narrativas que Transformam: Comunicação, Marcas e o Desafio Climático”, promovido pelo Pacto Global – Rede Brasil da ONU, ao lado de Iara Cardoso (Grupo Storm) e do jornalista Ernesto Paglia. O debate marca o lançamento do documentário “Caça Tempestades – Amazônia”, apresentado pela Porto.