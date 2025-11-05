Lojacorr Consórcios oferece descontos de até 19% na Black November

A Lojacorr Consórcios lançou sua campanha Black November, promovendo descontos de até 19% em grupos selecionados de imóveis e automóveis. A ação é uma das mais aguardadas do ano pelos corretores e clientes que buscam condições diferenciadas para aquisição de cartas de consórcio.

Segundo o diretor-geral da Lojacorr Consórcios, André Duarte, a campanha reforça o compromisso da empresa em oferecer oportunidades reais de economia e crescimento aos parceiros. “Desde a criação da Lojacorr Consórcios, realizamos a Black November todos os anos, e sempre foi um sucesso. É um movimento que posiciona a empresa para ter um novembro realmente pujante, oferecendo ao corretor um argumento comercial poderoso e ao cliente, um benefício financeiro concreto”, destaca Duarte.

A iniciativa tem duplo impacto positivo: amplia as chances de fechamento de negócios para os corretores e gera economia efetiva aos clientes. Ao oferecer descontos expressivos na taxa de administração, os corretores conseguem superar uma das principais barreiras da negociação (o preço) e proporcionar uma experiência de compra mais atrativa e vantajosa.

O corretor Edson Spadacio, da ES Corretora e Administradora de Seguros e Consórcios, vinculada à Unidade Lojacorr Campinas, avalia que o resultado é perceptível nas vendas. “Tivemos êxito na campanha do ano passado e estamos seguindo no mesmo caminho neste ano. Essa redução na taxa de administração se aplica durante todo o período do consórcio, o que é um diferencial importante no mercado. Registramos um aumento expressivo de vendas neste ano, e também do ano passado, em função desta campanha”.

Spadacio também exemplifica o impacto da economia para o cliente: “recentemente, vendemos uma carta de imóvel de R$ 650 mil, com economia de cerca de R$ 30 mil em taxa de administração. Em outro caso, uma carta de R$ 200 mil gerou um desconto de R$ 8 mil na taxa. Esses valores fazem diferença e são decisivos na hora da compra”.

Com a Black November Lojacorr Consórcios, corretores podem revisar suas carteiras, identificar clientes que estão próximos da decisão e usar o desconto como gatilho final de conversão. “Nosso objetivo é ajudar o corretor a potencializar resultados e encantar o cliente, com benefícios reais e condições transparentes”, reforça Duarte. A campanha é válida durante o mês de novembro, com descontos aplicados em grupos específicos de consórcio.