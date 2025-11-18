Ituran Brasil lança caixa-preta veicular e app de gestão de frotas

A Ituran Brasil apresenta duas inovações que elevam o padrão de segurança e eficiência das frotas corporativas: o A.R.I. (Accident Reconstruction Information), tecnologia que atua como uma “Caixa-Preta Automática” para reconstituição de acidentes, e o aplicativo Fleet-IQ, nova plataforma móvel de gestão inteligente de veículos de frota.

Voltadas ao segmento de frotas corporativas como empresas, locadoras e prestadoras de serviço com veículos utilitários, as soluções aplicam telemetria de alta precisão e análise automatizada de dados para ampliar controle operacional, segurança e eficiência no uso da frota.

Desenvolvido com tecnologia israelense de última geração, o A.R.I. torna o produto Ituran Safety ainda mais robusto, agregando inteligência analítica e resposta automática em situações críticas de colisão. “O A.R.I. transforma o conceito de segurança automotiva corporativa. Ele registra, com precisão milimétrica, os segundos que antecedem e sucedem um impacto, oferecendo um histórico técnico completo para reconstituir o evento, apoiar decisões de gestão e acionar equipes de suporte. É uma tecnologia que salva tempo, reduz custos e, principalmente, preserva vidas”, destaca Alexandre Carrizo, diretor corporativo da Ituran Brasil.

O A.R.I. registra 50 vezes por segundo cada variação de movimento do veículo, armazenando automaticamente os 50 segundos antes e 25 segundos após a colisão. O recurso cria um banco de dados confiável para análise de risco, prevenção de fraudes e apoio a seguradoras e montadoras.

O Fleet-IQ leva toda a inteligência de telemetria da Ituran para o smartphone. O aplicativo reúne informações sobre comportamento de condução, alertas de manutenção, rotas, desempenho de motoristas e segurança em tempo real, permitindo decisões mais rápidas e assertivas, mesmo fora do escritório. “O gestor de frota passa a ter controle total na palma da mão. O Fleet-IQ converte dados complexos em insights práticos, que ajudam a reduzir custos operacionais, melhorar o uso da frota e aumentar a segurança dos condutores”, explica Carrizo.

Segundo Amit Louzon, CEO da Ituran Brasil, o lançamento reforça o papel da empresa como parceira estratégica de negócios que dependem de mobilidade. “Com o A.R.I. e o Fleet-IQ, oferecemos um ecossistema completo de segurança, eficiência e conectividade. São soluções que trazem mais transparência à operação, ajudam a evitar perdas e melhoram a tomada de decisão nas empresas que gerenciam frotas em todo o país”, afirma.

Como o A.R.I. atua: