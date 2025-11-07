A Gama Saúde, adquirida pela ESB Corp em operação de R$ 163,9 milhões formalizada pela Qualicorp, passa a compor o plano estratégico do grupo para consolidação de sua atuação no setor de saúde suplementar. O movimento posiciona a ESB para ampliar sua presença em BPO (Business Process Outsourcing), oferecendo soluções completas para operadoras, autogestões e administradoras de planos de saúde.

A estratégia será sustentada pela tecnologia da TopSaúde Hub, empresa do ecossistema Interplayers e líder nacional em soluções digitais para gestão da saúde. Com essa base tecnológica a Gama passa a operar processos de regulação, contas médicas, relacionamento com prestadores e autorizações de forma integrada e automatizada, fortalecendo a eficiência operacional e abrindo caminho para a expansão internacional da ESB Corp até 2026.

“A integração da Gama à ESB Corp representa um passo estratégico dentro de um plano mais amplo de modernização e eficiência na saúde suplementar. Nosso foco é estruturar operações sustentáveis, escaláveis e orientadas por dados, que tragam impacto real em acesso e gestão”, afirma Cristiane Carvalho, CEO da ESB Corp.

Com mais de 38 anos de atuação e cerca de 13 milhões de vidas ativas em sua base, a TopSaúde Hub fornece o ERP que sustenta a nova arquitetura operacional da Gama. “A parceria com a ESB reforça nosso propósito de acelerar a transformação digital da saúde suplementar. Utilizamos IA, BI e Data Analytics para garantir uma gestão mais inteligente e segura, reduzindo desperdícios e fortalecendo a sustentabilidade do setor”, destaca Anderson Farias, CEO da TopSaúde Hub.