Embracon e BTG Pactual fortalecem consórcios de patrimônio

A Embracon anuncia uma aliança estratégica com o BTG Pactual. Movimenta consolida a entrada do consórcio em uma nova era, ao integrá-lo à plataforma de investimentos do BTG Pactual, reforçando sua posição como solução inteligente e eficaz de gestão patrimonial no segmento de alta renda.

Com a parceria, os consórcios de automóveis e imóveis da Embracon passam a ser oferecidos diretamente no ecossistema do BTG Pactual, proporcionando aos clientes uma alternativa segura, planejada e isenta de juros para aquisição de bens, com potencial de valorização patrimonial ao longo do tempo. A solução se insere de forma estratégica no portfólio do banco, que agora combina em uma única experiência as frentes de crédito, investimento e consórcio, contemplando diferentes perfis e momentos de vida do investidor.

“A parceria com o BTG Pactual é um divisor de águas para o setor de consórcios. Em um cenário onde planejamento financeiro, diversificação de ativos e autonomia são pilares da boa gestão patrimonial, o consórcio desponta como uma alternativa moderna, sofisticada e alinhada com as novas demandas do investidor contemporâneo”, afirma Luís Toscano, vice-presidente de Marketing e Vendas da Embracon.

Com 37 anos de atuação e mais de meio milhão de bens entregues, a Embracon lidera o setor entre as administradoras independentes e atingiu a marca de R$ 34 bilhões em créditos comercializados entre janeiro e outubro de 2025. A parceria com o BTG Pactual consolida esse momento de expansão e protagonismo, unindo tradição, solidez e tecnologia para transformar o setor de consórcios e fortalecer sua posição como referência nacional em soluções financeiras inteligentes.