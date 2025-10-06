A Zurich Seguros e a Seg Imob anunciaram uma parceria para ampliar e facilitar o acesso ao seguro incêndio imobiliário, uma proteção obrigatória para todas as locações, sejam residenciais ou empresariais. A união combina a solidez de uma seguradora global, com mais de 150 anos de experiência, à expertise digital da Seg Imob — a maior plataforma de seguros imobiliários do país, líder de mercado ao conectar corretores e imobiliárias.

O objetivo é abrir novas oportunidades em um setor que movimenta mais de 18 milhões de locações por ano e reúne mais de 74 mil imobiliárias, segundo dados da PNAD 2024 e do Conselho Federal de Corretores de Imóveis (Cofeci).

Com um processo 100% digital para contratação do seguro incêndio imobiliário da Zurich — tanto para imóveis residenciais quanto comerciais —, a plataforma faz a gestão completa do seguro, de ponta a ponta, simplificando processos e agilizando a contratação.

Entre os benefícios do seguro, estão:

Contratação simplificada e emissão imediata da apólice;

Coberturas abrangentes e assistências 24 horas;

Pagamento facilitado com fatura mensal;

Gestão automatizada de apólices, da contratação à renovação.

Para a Zurich, a iniciativa reforça o compromisso da companhia em diversificar canais de distribuição e fortalecer sua presença no mercado, colocando o corretor no centro da jornada. “Queremos ser a melhor seguradora para os corretores operarem, oferecendo soluções acessíveis, eficientes e capazes de gerar novas oportunidades de negócio. Esta integração amplia a proteção, simplifica processos e reforça nossa visão de longo prazo como uma companhia multilinha e multiproduto, com a solidez de uma marca global e o compromisso de estar próxima às necessidades locais”, afirma Marcio Benevides, diretor executivo de Distribuição da Zurich Seguros.

Para a Seg Imob, a parceria com a Zurich representa um marco para o setor. “A parceria consolida nosso compromisso com inovação, credibilidade e eficiência, oferecendo aos corretores e imobiliárias uma jornada 100% digital, suporte especializado, painéis de acompanhamento e redução de custos operacionais. Juntas, as empresas geram resultados tangíveis e fortalecem a experiência de clientes e parceiros”, destaca Silvano Tucci, CEO da Seg Imob.