YIA Broker apresenta novo diretor comercial e de expansão

YIA Broker, plataforma especializada em soluções completas para corretores de seguros e benefícios, anuncia a chegada de Philip Bronetta como novo Diretor Comercial e de Expansão. Com mais de 13 anos de experiência no mercado de planos de saúde, o executivo tem uma trajetória sólida na formação e desenvolvimento de equipes comerciais, tendo capacitado mais de 1.200 corretores ao longo de sua carreira.

Segundo Dyla de Toledo, CEO da YIA Broker, a contratação reforça o momento de crescimento e consolidação da empresa no setor. “A chegada do Philip marca uma nova fase para a YIA. Sua experiência e visão estratégica serão fundamentais para ampliarmos nossa presença nacional e fortalecer ainda mais as oportunidades de negócio para nossos parceiros. Estamos muito felizes em tê-lo conosco nessa jornada de expansão e inovação”, destaca Dyla.

Com foco em acelerar o futuro do mercado de seguros e benefícios, a YIA segue investindo em tecnologia, capacitação e suporte de alto desempenho para seus corretores, consolidando-se como uma das corretoras mais inovadoras do setor.