CCS-RJ celebra Dia do Corretor e protagonismo da categoria

Da esquerda para direita: Dayse Magesti, diretora administrativa do CCS-RJ; Marco Aurélio Marques, diretor financeiro do CCS-RJ e Fátima Monteiro, presidente do CCS-RJ – Foto: Rafael Wallace
A diretoria do Clube dos Corretores de Seguros do Rio de Janeiro (CCS-RJ) comemora com orgulho o Dia do Corretor de Seguros, valorizando a trajetória e o papel fundamental desses profissionais na construção de um mercado sólido, inovador e próximo da sociedade.

“O corretor é a essência do nosso mercado, o profissional que transforma soluções em confiança e segurança para milhões de brasileiros. Como Clube, temos a missão de apoiar, integrar e valorizar cada associado, reafirmando nossa convicção de que juntos podemos avançar ainda mais”, destaca Fátima Monteiro, presidente do CCS-RJ.

Neste dia especial, o CCS-RJ celebra a força de uma categoria que une propósito, conhecimento e compromisso com a proteção de vidas.

