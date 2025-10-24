Tempo promove cuidado da saúde da mulher no Outubro Rosa

O mês de outubro se veste de rosa para reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, mas o compromisso com a saúde feminina deve ir muito além de um único mês. A Tempo reforça seu compromisso com o bem-estar da mulher ao oferecer um portfólio de produtos e assistências desenhados para o cuidado integral da mulher.

A prevenção ao câncer de mama é crucial, e a mamografia anual, a partir dos 40 anos, é a principal ferramenta para o diagnóstico precoce, conforme orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS). No entanto dados do Instituto Fiocruz revelam uma realidade preocupante: apenas um quarto das mulheres entre 50 e 69 anos realiza mamografias preventivas no Brasil anualmente, muito abaixo da taxa recomendada pela OMS, que é de 70%.

Diante desse cenário, a Tempo disponibiliza o serviço de check-up médico entre suas assistências, um incentivo direto à prevenção e ao diagnóstico precoce, que oferece acompanhamento e orientações de saúde que ajudam a manter os cuidados sempre em dia e a desmistificar a rotina de exames.

Além das coberturas para prevenção oncológica, a companhia ainda disponibiliza um olhar voltado as necessidades femininas, que abrange saúde física e emocional. Para garantir suporte em momentos de maior fragilidade, a assistência Apoio Mulher conta com atendimento sigiloso, escuta ativa e orientação especializada para quem enfrenta situações de vulnerabilidade, que garante acolhimento e segurança.

As assistências da Tempo também estão presentes em umas das fases mais intensas da vida, disponibilizando o serviço Gestante e Puerpério, que proporciona suporte físico e emocional, com serviços voltados à saúde da gestante e ao bem-estar da mãe e do bebê. E, voltado para a saúde preventiva, a empresa conta com o serviço Nutriline, que preconiza acompanhamento nutricional com informações e orientações para o autocuidado alimentar.

“Cuidar da saúde da mulher é um compromisso que a Tempo assume o ano todo. Nossas assistências e produtos são reflexo de nossa crença de que o bem-estar feminino exige atenção, acolhimento e o acesso facilitado a ferramentas de prevenção e suporte. O Outubro Rosa é um poderoso lembrete da importância da mamografia, mas nosso papel é ser um parceiro constante na jornada de autocuidado, oferecendo desde o incentivo ao check-up até o suporte emocional em momentos delicados. Queremos que as mulheres se sintam vistas e cuidadas em todas as suas necessidades”, diz Joyce Suman, superintendente de Sales and Growth da Tempo.