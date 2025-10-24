EXCLUSIVO – Desde 13 de outubro, clientes do Bradesco Residencial Sob Medida podem utilizar pontos Livelo para pagar total ou parcialmente suas apólices. A medida amplia a parceria que a seguradora mantém com a plataforma de recompensas desde o Seguro Auto, trazendo mais flexibilidade no processamento do pagamento do seguro residencial.

Para os corretores, a funcionalidade oferece um novo recurso na negociação do produto. A aplicação do pagamento com pontos é simples e integrada ao sistema que disponibiliza treinamentos e materiais explicativos para facilitar a adoção. Segundo Eduardo Menezes, Superintendente Sênior de Ramos Elementares da Bradesco Seguros, a expectativa é que a adesão seja rápida e intuitiva para os parceiros.

O que é e como surgiu a parceria entre Bradesco Seguros e Livelo?

EM:A Bradesco Seguros se uniu à Livelo, maior empresa de recompensas do Brasil, para oferecer aos clientes da seguradora uma solução prática e vantajosa: a utilização de pontos Livelo para a contratação dos seguros Auto e Residencial Sob Medida. A parceria teve início no ano passado, com os produtos do catálogo Auto Individual. Agora, expandimos a parceria para o Bradesco Residencial Sob Medida e, desde 13 de outubro, os segurados podem usar os pontos Livelo acumulados para pagar o valor total ou parcial de suas apólices. Com essa parceria, buscamos oferecer mais conveniência e flexibilidade aos clientes, proporcionando vantagens reais ao utilizar os pontos acumulados.

2. Como os corretores de seguros podem aproveitar a nova funcionalidade do cotador?

EM: A possibilidade de utilizar os pontos Livelo como forma de pagamento total ou parcial do Bradesco Residencial Sob Medida é mais um argumento de venda na negociação do corretor, trazendo mais chances de comercialização do produto e satisfação real do cliente. A novidade vai facilitar a contratação do seguro residencial, trazendo flexibilidade para o cliente em uma jornada simples e de fácil acesso para o corretor. Ao promover o uso de pontos Livelo, o corretor comunica uma facilidade percebida pelo cliente como uma nova forma de pagamento e otimização dos gastos, uma vantagem real em um processo de cotação descomplicado.

3. Há um treinamento disponível para os corretores aprenderem sobre o novo benefício?

EM: Nossa equipe promoveu uma série de encontros com os corretores para apresentar a novidade e esclarecer dúvidas sobre a nova modalidade de pagamento com pontos Livelo. Além disso, estamos conduzindo uma campanha de comunicação robusta, com materiais explicativos e suporte contínuo, para reforçar as informações e facilitar a adoção. O corretor já está familiarizado com o portal, e a aplicação do pagamento com pontos é simples e intuitiva, por isso, acreditamos que a adesão será rápida e ampla.

4. Quais são as coberturas do Seguro Residencial Sob Medida?

EM: O Bradesco Residencial Sob Medida possui uma ampla gama de amparos na cobertura básica, com proteção garantida em casos de incêndio; queda de raio; explosão ou implosão de qualquer natureza; fumaça decorrente de incêndio ocorrido dentro ou fora do terreno; queda de aeronaves; impacto de veículos e objetos; tumulto, greve e lockout; e recomposição de documentos pessoais, do imóvel e reembolso de despachantes por sinistro coberto. Além dessas, o segurado pode optar pela contratação de coberturas acessórias, que cobrem prejuízos em casos de roubo; danos elétricos; vendaval, furacão, ciclone, tornado, granizo, neve e geada; ruptura de tubulação; alagamento e inundação; desmoronamento; e outros.

5. Quais são os diferenciais do produto?

EM: Além do rol de coberturas básicas e acessórias disponíveis, os segurados do Bradesco Residencial Sob Medida contam com a Assistência Residencial Dia e Noite, com serviços essenciais, como chaveiro, encanador, eletricista e vidraceiro, disponíveis 24 horas por dia. Além dos serviços emergenciais, os clientes do produto também contam com assistências especializadas, como check-up residencial, assistência a eletrodomésticos, descarte ecológico e até assistências para bicicletas.

6. Como o cliente pode juntar pontos Livelo?

EM: O acúmulo de pontos Livelo é simples e pode ser feito de diversas formas. Uma delas é usando o cartão de crédito Bradesco. Além disso, o cliente pode assinar o Clube Livelo, turbinar ou comprar pontos na plataforma da Livelo. Outra maneira de acumular pontos é com compras online nos parceiros Livelo, onde cada real gasto permite o ganho de pontos.

