O ITC Vegas, o maior encontro de inovação em seguros do mundo se encerrou em Las Vegas (EUA). Durante três dias, o evento promoveu mais de 500 palestras e painéis de discussão sobre tecnologia e negócios; além de 100 eventos e conteúdos exclusivos. Participaram do evento mais de nove mil visitantes entre representantes de seguradoras, resseguradoras, insurtechs, corretores, MGAs, investidores, reguladores, provedores de soluções e prestadores de serviços de várias partes do planeta.

Em meio a essa multidão, estava também a comitiva do Seguro para Todos, que reuniu uma dezena de executivos de empresas com atuação no ramo Auto. Organizada pela seguradora digital Split Risk, o grupo pode acompanhar de perto as últimas tendências em tecnologia e inovação para o mercado de seguros e ouvir grandes nomes do setor.

“Participar de um evento como esse foi um divisor de águas e queria agradecer a Split Risk pelo convite. O networking que o encontro proporcionou superou as nossas expectativas e com certeza vai mudar o curso do nosso negócio”, disse Neto Brandão, CEO da MyPass, empresa especializada em seguro auto e rastreador veicular.

Já Raphael Almeida, CEO da Naim Seguro, declarou que “foi muito importante participar desse grande evento de seguros porque a gente ficou imerso em tecnologia e inovação. Nós vamos poder levar ao nosso segurado novos conceitos, especialmente sobre a facilidade para liberação do sinistro, o que agiliza muito a experiência do cliente”, destacou.

Por fim, Marcos Kapp, CEO da Split Risk, destacou a importância do networking. “Conseguimos ver de perto todas as inovações do mercado, mas principalmente criamos novas relações e pudemos mostrar o que a nossa seguradora está fazendo. Ter esse contato próximo com fornecedores e profissionais do mundo todo tem feito bastante sentido. Isso vai nos permitir evoluir de forma exponencial nos próximos anos”, concluiu.

Vale lembrar que o Brasil foi uma das maiores delegações do encontro, segundo a organização do ITC Vegas 2025. Nesta edição, mais de 160 executivos, de 94 empresas de diferentes segmentos, estiveram presentes.

“Essa é a segunda vez que estamos levando uma delegação brasileira ao ITC Vegas e estamos muito felizes pela receptividade do mercado. Nesta edição, houve um crescimento de quase 50% no número de novos visitantes em relação ao ano passado. Acredito que é um forte sinal de que o Brasil deseja ser protagonista do mercado de seguros global do futuro. Inclusive, já estamos trabalhando para a próxima edição, que acontecerá em setembro de 2026”, concluiu José Prado, CEO do Insurtech Brasil e parceiro do ITC Vegas.