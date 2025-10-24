A Mitsui Sumitomo Seguros deu mais um passo em sua agenda de transformação digital com o lançamento de uma nova plataforma para cotação, emissão e gestão do Seguro Garantia, desenvolvida em parceria com a OnPoint Insurtech.

A solução moderniza todo o fluxo de contratação do produto e oferece a corretores e clientes um ambiente digital completo, com mais agilidade, transparência e segurança. O lançamento reforça o compromisso da Seguradora com a eficiência operacional e a inovação contínua, fortalecendo sua presença no mercado corporativo e impulsionando o crescimento sustentável da carteira de Seguro Garantia.

Segundo Andrea Alves Schitz, superintendente de Garantia da MSS, o lançamento marca uma nova fase para a companhia. “Essa plataforma reafirma nosso compromisso com o fortalecimento da carteira de Seguro Garantia e com o apoio aos nossos parceiros e clientes. Estamos ampliando nossa presença e elevando o padrão técnico e operacional do produto, incorporando tecnologias como inteligência artificial, automação de processos e análise de dados. Nosso objetivo é combinar a tradição e a solidez global da Mitsui com a agilidade digital que o mercado exige”, afirma.

Para Clayton Izzo Palandrani, diretor de Transformação Digital & Inovação da MSS, a iniciativa reforça o papel da digitalização na estratégia da companhia. “Estamos dando mais um passo importante em nossa jornada de inovação, com foco em transparência e no fortalecimento do relacionamento com nossos parceiros de negócio”, diz.

A parceria com a OnPoint Insurtech torna a jornada digital do Seguro Garantia mais robusta, ao automatizar a análise de riscos e cruzar dados financeiros, jurídicos e comportamentais. O resultado é um processo mais preciso, rastreável e escalável. “Mais do que inovação tecnológica, trata-se de uma mudança estrutural que apoia a Mitsui a elevar a excelência técnica e a confiança em um produto estratégico para empresas de todos os portes”, destaca Tathiana Dotaf, sócia e diretora de Soluções Digitais da OnPoint.

Presente no Brasil desde 1965 e parte do MS&AD Insurance Group, um dos maiores conglomerados seguradores do mundo, a Mitsui Sumitomo Seguros combina tradição, inovação e sustentabilidade em seu reposicionamento estratégico voltado a seguros corporativos e empresariais. Alinhada ao propósito “Proteção para transformar o mundo”, a companhia reforça sua vocação de unir solidez e modernidade na criação de soluções que acompanham as novas exigências do mercado.

De acordo com Danieli Gugelmin, fundadora da OnPoint, a automação proporcionada pela plataforma não substitui a análise técnica, mas a potencializa. “Estamos falando de uma mudança estrutural na estratégia da Mitsui Sumitomo Seguros. A ferramenta amplia o alcance dos especialistas e permite decisões baseadas em dados concretos e objetivos”, explica.

A solução também reduz etapas operacionais, encurta o tempo de análise e dá escalabilidade às operações padronizadas, contribuindo para menor exposição a riscos regulatórios e fortalecendo a reputação institucional da Mitsui Sumitomo Seguros no segmento de garantia.