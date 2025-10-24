Darwin Seguros capta R$ 102 milhões e mira forte expansão até 2028

A Darwin Seguros anunciou o fechamento de uma rodada série B de US$ 18,6 milhões (aproximadamente R$ 102 milhões). O investimento foi liderado pela Vintage Investimentos, gestora comandada por um ex-sócio do Banco Garantia, e teve participação do CVC do IRB (Re), do fundo de impacto Eqwow e dos ex-fundadores da Easy Invest. Também participaram investidores atuais, como Invisto, Duxx e Álvaro Augusto de Freitas Vidigal (Guti), que recentemente vendeu a Singulare para a Qi Tech. A operação contou com assessoria da IGC, Demarest e Martins Advisory.

Fundada por Beto Souza Barros e Firmino Freitas, a Darwin vem se destacando pelo crescimento acelerado e pela eficiência operacional. Diferente de outras insurtechs, a companhia manteve o corretor como canal estratégico de distribuição, são mais de 12 mil profissionais parceiros. A estratégia consolidou a marca como líder entre as seguradoras digitais e a mais lembrada pelos corretores, segundo pesquisa do Sindicato dos Corretores de São Paulo (Sincor-SP).

Em apenas três anos de operação, a seguradora deve encerrar 2025 com cerca de R$ 150 milhões em faturamento, ante R$ 41 milhões em 2024 e R$ 7 milhões em 2023, além de ultrapassar 50 mil veículos segurados. O novo aporte deve impulsionar a entrada da companhia em novos ramos de seguro e produtos financeiros.

“Crescemos de forma consistente, entregando mais com menos capital em comparação a outras insurtechs. Acreditamos que o futuro das seguradoras será definido por eficiência e relacionamento. Sendo exatamente isso que construímos com os corretores desde o primeiro dia. Nosso próximo passo é ampliar o portfólio e chegar a R$ 1 bilhão de receita até 2028, ganhando mais relevância dentro das corretoras e turbinando a rentabilidade”, afirma Beto Souza Barros, fundador e co-CEO da Darwin Seguros.

Outro foco da nova fase será a ampliação das iniciativas de Inteligência Artificial (IA), já aplicadas em diversas áreas da operação. O uso de dados e automação vem permitindo à seguradora crescer mais de 20 vezes em faturamento nos últimos dois anos, mantendo o mesmo tamanho de equipe.

Para Firmino Freitas, co-CEO da Darwin, a tecnologia é o diferencial competitivo da empresa. “Acreditamos que a inteligência artificial e o uso de dados vão redefinir o que significa ser eficiente em seguros — e é exatamente o que estamos focando desde o início. Nosso objetivo é ser a seguradora mais eficiente do país, tanto internamente, da precificação ao backoffice, quanto na experiência oferecida aos corretores e clientes”.