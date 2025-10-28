O mercado segurador do Pará (exceto saúde suplementar), arrecadou R$ 2,68 bilhões entre janeiro e junho de 2025, segundo dados divulgados pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg). O resultado representa um crescimento de 1,6% em relação ao mesmo período do ano passado, com destaque para o desempenho dos ramos automóvel, vida e empresarial, além de fortes altas em seguros de viagem e condominial.

O seguro de automóveis segue como o principal produto do mercado paraense, com arrecadação de R$ 345,1 milhões e avanço de 7,2% sobre o primeiro semestre de 2024. Em segundo lugar, o seguro de vida movimentou R$ 232,8 milhões, crescimento de 17,5%, impulsionado pela maior conscientização da população sobre proteção pessoal e familiar.

O ramo empresarial apresentou um dos melhores desempenhos do estado, com R$ 36,2 milhões arrecadados e expressiva alta de 25,8%, seguido pelo residencial, que somou R$ 26,7 milhões (+6,5%). O seguro marítimo e aeronáutico registrou R$ 8,2 milhões (+8,2%), enquanto o pecuário, em expansão no interior do estado, movimentou R$ 4,9 milhões, aumento de 24,9%. O seguro condominial também teve crescimento relevante, com R$ 3,8 milhões e variação de 28,6%. Já o seguro de viagem foi o destaque percentual do semestre, com alta expressiva de 159,8%, alcançando R$ 6 milhões em prêmios.

No mesmo período, o setor devolveu à sociedade paraense R$ 702,2 milhões em indenizações, benefícios, resgates e sorteios, um aumento de 4,7% frente ao primeiro semestre de 2024. O ramo de automóveis respondeu pela maior parte dos pagamentos, com R$ 223,9 milhões, crescimento de 25,1%. Em seguida, os seguros de vida registraram R$ 72 milhões em benefícios pagos (+18,1%), enquanto o ramo de transportes apresentou alta significativa, com R$ 15,4 milhões (+67,4%). O seguro empresarial também se destacou, com R$ 10,5 milhões em indenizações (+50,2%).

Para Edmir Ribeiro, presidente do Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste (Sindsegnne), o desempenho do Pará reflete tanto o crescimento econômico regional quanto o aumento da conscientização sobre a importância da proteção financeira e patrimonial. “Os números do primeiro semestre mostram um mercado sólido e em evolução. O avanço nos seguros de vida e empresariais indica maior adesão das famílias e empresas à cultura da prevenção. Já o crescimento expressivo em ramos como viagem e condominial revela um consumidor mais atento, que busca proteção em diferentes momentos da vida. Isso reforça o papel do seguro como instrumento essencial de segurança econômica no estado”, analisa.