A Porto Serviço, empresa do Grupo Porto focado em serviços emergenciais e de manutenção, firmou uma parceria com a 180 Seguros para ampliar o acesso a soluções de assistência no setor. O acordo busca oferecer uma gama maior de serviços para residências, empresas e clientes individuais, incluindo assistências funeral, pet e outros atendimentos de manutenção e emergência.

Segundo Tomas Trabulsi, diretor de Negócios e Parcerias Estratégicas da Porto Serviço, a iniciativa reflete o esforço das companhias em aprimorar a experiência do consumidor. “A parceria reforça o compromisso de oferecer serviços de qualidade, com agilidade e confiança, ampliando nossa presença no mercado e entregando soluções que atendam às necessidades reais dos clientes”, afirma.

A escolha da Porto Serviço como parceira da 180 Seguros levou em conta fatores como o índice de satisfação dos usuários, a integração tecnológica via API e a capacidade de personalizar pacotes de serviços. A empresa realiza, em média, 4,5 milhões de atendimentos anuais em todo o país.

Para Mauro Levi D’Ancona, cofundador e CEO da 180 Seguros, o acordo representa um avanço na entrega de valor para os segurados. “Sabemos que a assistência tem papel central na jornada do cliente. A parceria com a Porto Serviço eleva o nível de qualidade e reforça nossa proposta de valor centrada no consumidor”, destaca.

A 180 Seguros utiliza inteligência artificial para criar produtos adaptados ao perfil de cada cliente, combinando coberturas e assistências de forma personalizada. Com o apoio da Porto Serviço, a seguradora amplia a oferta de soluções com atendimento humanizado e multicanal, inclusive via WhatsApp, além de uma rede com mais de 13 mil prestadores e suporte 24 horas por dia.