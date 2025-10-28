Capitalização cresce 9,7% e soma R$ 22,6 bilhões até agosto

O setor de Capitalização registrou um crescimento de 9,7% na arrecadação de janeiro a agosto de 2025, em comparação ao mesmo período do ano anterior, e o volume acumulado chegou a R$ 22,67 bilhões. Os dados, divulgados pela Superintendência de Seguros Privados (Susep) e analisados pela Federação Nacional de Capitalização (FenaCap), reafirmam a solidez deste segmento que alia tradição à inovação, combinando a segurança dos títulos ao aspecto lúdico dos sorteios. Essas características servem de estímulo a milhares de brasileiros que necessitam formar reservas para objetivos futuros, como investir em educação, aquisição de bens, proteção financeira da família ou planejamento de projetos pessoais, oferecendo uma alternativa acessível e confiável de guardar recursos.

No período, os resgates somaram R$ 16,78 bilhões, e os sorteios de prêmios em dinheiro pagos aos clientes alcançaram R$ 1,37 bilhão, totalizando R$ 18,15 bilhões devolvidos à sociedade. As reservas técnicas da Capitalização, que garantem segurança para clientes e empresas que utilizam os Títulos, atingiram R$ 43,77 bilhões.

Entre as modalidades, a Tradicional segue em destaque no mercado, com R$ 16,3 bilhões arrecadados. Em seguida, vêm a Filantropia Premiável, com R$ 2,9 bilhões, o Instrumento de Garantia, que somou R$ 2,5 bilhões, e o Incentivo com R$ 800 milhões. Muito procurada por quem deseja participar de múltiplos sorteios, a modalidade Popular registrou receita de R$ 200 milhões.

“O desempenho da Capitalização até aqui confirma a solidez do setor e a confiança do consumidor em um produto que combina formação de reserva com oportunidades de premiação. O resultado acumulado reflete não apenas o aumento da demanda por soluções financeiras seguras e acessíveis, mas também o trabalho de modernização e diversificação do portfólio das empresas do setor”, destaca Natanael Castro, diretor- executivo da FenaCap.

A expansão das modalidades voltadas a garantias contratuais, doações assistenciais e incentivo ao consumo tem ampliado a presença da Capitalização em diferentes perfis de público e contextos econômicos, incluindo pessoas jovens e mulheres que chefiam famílias e necessitam de segurança para guardar dinheiro e fazer o planejamento do lar.

Com quase um século de história no país, a Capitalização reafirma seu papel estratégico dentro do mercado segurador, incentivando a educação financeira e o desenvolvimento econômico em todas as regiões do Brasil.

“O setor continua inovando e se adaptando às novas necessidades da sociedade, com títulos mais flexíveis e digitais. Esse movimento tem aproximado ainda mais a Capitalização dos brasileiros, mostrando que é possível fazer uma reserva, concorrer a prêmios e, em muitos casos, contribuir para causas relevantes”, completa Natanael.