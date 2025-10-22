Mapfre Investimentos cresce 52% e lidera entre as gestoras estrangeiras

A Mapfre Investimentos encerrou o primeiro semestre de 2025 com R$ 24 bilhões sob gestão e mais de 140 mil cotistas, liderando o crescimento entre as gestoras estrangeiras que atuam no Brasil, segundo a mais recente edição do ranking ‘Top Asset’, da Revista Investidor Institucional. O avanço de 52% em 12 meses coloca a Asset no topo entre as estrangeiras e posiciona a gestora como uma das mais dinâmicas e consistentes do mercado nacional.

O desempenho positivo coroa uma estratégia de expansão iniciada há seis anos, baseada em diversificação de produtos, ampliação dos canais de distribuição e fortalecimento da presença junto a investidores institucionais, corporativos e plataformas de investimentos.

“Os números refletem o amadurecimento do nosso modelo de gestão”, diz Carlos Eduardo Eichhorn, Diretor de Gestão de Recursos, da Mapfre Investimentos. “Nosso foco é antecipar movimentos, entender ciclos e ajustar o portfólio com base em fundamentos. Essa disciplina é o que tem diferenciado a nossa gestão ativa”, explica o executivo.

A gestora, que faz parte da estrutura do grupo espanhol, um dos maiores conglomerados de seguros e serviços financeiros do mundo, vem se posicionando como uma alternativa sólida e global em um mercado dominado por casas locais e bancos de grande porte. A aposta é crescer no Brasil com consistência, ancorada em uma estrutura de gestão reconhecida. Desde 2022, a Asset mantém o selo MQ1.br da Moody’s, a mais alta certificação de qualidade de gestão de investimentos no Brasil.

“Nosso avanço reflete a credibilidade construída ao longo dos anos com clientes e plataformas que valorizam consistência e transparência”, diz Ricardo Ventrilho, Chefe de Relações com Investidores. “A confiança que recebemos do mercado é, sem dúvida, nosso principal ativo. Nossa missão é construir relacionamentos de longo prazo com base em governança, processos de investimentos robustos, preservação de capital e entrega de resultados consistentes”, explica o executivo.

Nos últimos meses, a MAPFRE Investimentos entrou em novas plataformas e ampliou parcerias com bancos e corretoras, levando seus produtos a um público mais amplo. O portfólio da gestora inclui fundos de renda fixa ativa, crédito privado, multimercado, renda variável e cambial. Há soluções customizadas para fundos de pensão, investidores corporativos e pessoas físicas

A Asset também acaba de renovar sua certificação ISO 22301, que estabelece padrões internacionais de continuidade de negócios, uma camada adicional de resiliência operacional que garante solidez diante de situações adversas.