O mercado segurador do Amazonas (exceto saúde suplementar), alcançou arrecadação de R$ 1,29 bilhão no primeiro semestre de 2025, segundo dados da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg). O desempenho foi impulsionado pelo crescimento dos seguros de automóveis, vida e transportes, além de avanços expressivos em ramos patrimoniais e de engenharia.

O seguro de automóveis manteve tradição de crescimento, movimentando R$ 82,8 milhões, com alta de 15,6% em relação ao mesmo período de 2024. O seguro de vida registrou arrecadação de R$ 123,3 milhões, crescimento de 9,3%, refletindo o aumento da busca por proteção individual e familiar. O seguro de transportes, fortemente ligado à logística da Zona Franca de Manaus, movimentou R$ 57,5 milhões, avanço de 14,6%.

Entre os ramos patrimoniais, o destaque foi o residencial, com R$ 18,9 milhões e crescimento de 26,7%, seguido pelo habitacional, com R$ 16,1 milhões (+26%), e pelos seguros de riscos financeiros, que alcançaram R$ 38,9 milhões (+17,6%). O condominial teve desempenho positivo, somando R$ 1,9 milhão (+36,4%), enquanto o risco de engenharia apresentou a maior alta percentual do semestre: 79,4%, totalizando R$ 1,6 milhão. O seguro rural arrecadou R$ 1,8 milhão (+25,8%). Já o seguro de viagem manteve ritmo acelerado de crescimento, com R$ 2,1 milhões e variação de 43,1%.

No mesmo período, o setor devolveu à sociedade R$ 285 milhões em indenizações, benefícios, resgates e sorteios — um aumento expressivo de 50,8% em relação ao primeiro semestre de 2024. O ramo de automóveis concentrou a maior parte dos pagamentos, com R$ 43,7 milhões (+2,6%). O seguro de transportes teve desembolsos de R$ 22,4 milhões (+43,2%), seguido pelos seguros de vida, com R$ 19,1 milhões (+74,9%), e pelo habitacional, que apresentou alta de 85,5%, com R$ 6,2 milhões pagos. O seguro de viagem também se destacou, com R$ 1,6 milhão em indenizações (+100,7%).

De acordo com Edmir Ribeiro, presidente do Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste (Sindsegnne), os números reforçam o amadurecimento do mercado amazonense e a diversificação das coberturas contratadas. “O desempenho do Amazonas é reflexo direto da expansão da cultura de seguro e da diversificação do portfólio das seguradoras. O crescimento em ramos como transportes, vida e engenharia mostra um mercado mais dinâmico, acompanhando o ritmo da economia regional. Esse avanço representa mais proteção para famílias, empresas e empreendedores locais”, analisa.