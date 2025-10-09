Mapfre apoia projeto ‘Art For Pets’ em defesa da causa animal

A Mapfre reforça seu compromisso com a cultura e a responsabilidade social ao anunciar o patrocínio à Art For Pets, uma iniciativa da Artery, referência na produção de grandes exposições de arte urbana com propósito social, que transformará as ruas e espaços públicos de São Paulo em uma galeria a céu aberto em defesa da causa animal.

A parceria viabilizada pela Lei de Projetos Incentivados levará cerca de 30 esculturas de cães e gatos de aproximadamente 1,4 metro de altura cada, para shoppings, parques e avenidas, unindo arte, solidariedade e mobilização social.

O objetivo da ação é dar visibilidade à realidade de animais em situação de abandono no Brasil (estimados em mais de 30 milhões), com centenas de milhares apenas na capital paulista. As esculturas, que serão customizadas por artistas selecionados via curadoria, pretendem chamar a atenção para a urgência da causa e reforçar a importância do cuidado, da adoção responsável e da castração.

Para a Mapfre, o patrocínio vai ao encontro de seus pilares de atuação, que incluem o apoio a projetos culturais de relevância e o engajamento em causas sociais que promovem o bem-estar da sociedade.

“A MAPFRE tem um compromisso com o incentivo à cultura e é uma enorme satisfação apoiar um projeto que une a arte de maneira acessível a uma causa tão nobre como a proteção animal,” afirma Tatiana Cerezer, diretora de Clientes, Comunicação e Marketing da MAPFRE. “É gratificante ver essas esculturas de cães e gatos colorindo a cidade e, ao mesmo tempo, mobilizando a sociedade em prol dos animais em situação de abandono. É uma parceria que reflete nossos valores de cuidado e de responsabilidade social”, finaliza a executiva.

A exposição, gratuita e acessível a todos, democratiza o contato com a arte e, ao mesmo tempo, busca conscientizar a sociedade sobre a necessidade de proteger e apoiar os animais. Ao final do projeto, 100% do lucro obtido com o leilão das obras será revertido às iniciativas do Instituto Caramelo, que em 2025 celebra dez anos de atuação dedicados ao resgate e reabilitação de animais.

A Art For Pets é uma iniciativa da Artery, que desde 2011 desenvolve projetos de arte urbana que conectam marcas, artistas e causas: “Queremos que a Art For Pets seja mais do que uma exposição: é uma oportunidade de despertar olhares e corações para a causa animal. Cada escultura, ao ocupar o espaço urbano, simboliza uma vida que merece cuidado, respeito e a chance de um novo começo”, comenta Carol Barreto, uma das fundadoras da Artery.

Cronograma em São Paulo

A Art For Pets teve início em 1º de outubro com um ateliê aberto no MorumbiShopping, onde o público poderá acompanhar o trabalho dos artistas.

No dia 18 de outubro, os pets disponíveis para adoção estarão presentes em um evento de sensibilização e incentivo à adoção responsável, organizado pelo Instituto Caramelo, chamado de “Maratona da Adoção”. Além disso, o ateliê das pinturas ao vivo também acontecerá nesse dia, com a participação de alguns artistas, e vai até o dia 19 de outubro.

As obras ficarão expostas de 23 de outubro a 11 de novembro. A partir do dia 12 de novembro, a exposição segue para as ruas, avenidas e parques de São Paulo em uma grande mostra pública que se estenderá até 11 de dezembro. Durante todo o período de exposição, o leilão online estará aberto para lances.

Por fim, de 12 de dezembro a 20 de janeiro, parte das esculturas estarão em uma mostra especial em Centros Culturais da cidade.