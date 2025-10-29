A InvestCoop Asset Management, gestora de recursos do Sistema Unimed, alcançou a marca de R$ 7 bilhões em ativos sob gestão, um crescimento de R$ 1 bilhão em menos de um ano. O avanço é resultado da combinação entre a rentabilidade dos produtos oferecidos, a gestão da carteira da Seguros Unimed e novas captações. O desempenho reforça o papel da empresa na oferta de soluções de investimento e gestão de recursos voltadas ao Sistema Unimed. Atualmente, 130 cooperativas têm seus recursos administrados pela InvestCoop.

O crescimento recente foi impulsionado por uma estratégia voltada ao desenvolvimento de produtos estruturados, com destaque para os fundos imobiliários (FIIs), que captaram cerca de R$ 300 milhões em 2025. A expansão também foi favorecida pela criação de novos fundos e pelo sólido desempenho das carteiras já existentes.

Atendendo hoje a 80% das cooperativas de grande porte do Sistema Unimed, a InvestCoop inicia uma nova fase de expansão. A empresa avalia oportunidades para atuar além do ecossistema Unimed, mirando outras cooperativas interessadas em soluções de investimento e gestão de recursos. O movimento marca o início de um novo ciclo estratégico, voltado à diversificação e à consolidação do crescimento sustentável da gestora.