Grupo Bradesco Seguros registra lucro de 11,4% em 2025

O Grupo Bradesco Seguros registrou lucro líquido de R$ 7,3 bilhões de janeiro a setembro de 2025, apresentando crescimento de 11,4% em relação a igual período do ano anterior, com ROAE de 21,5%. No terceiro trimestre, o lucro líquido alcançou R$ 2,5 bilhões, alta de 6,5% frente ao mesmo trimestre de 2024. Já o faturamento (receitas de prêmios, contribuições de previdência e receitas de capitalização) atingiu R$ 88,8 bilhões, registrando estabilidade na comparação anual.

A melhora do resultado industrial, com destaque para a redução de 5,9 p.p. na sinistralidade, e a performance do resultado financeiro, que evoluiu 11,4% no ano e 18,3% frente ao mesmo trimestre de 2024, contribuíram para o avanço do resultado das operações de seguros, previdência e capitalização, que somou R$ 5,7 bilhões no trimestre e R$ 16,7 bilhões de janeiro a setembro – altas de 13,0% e 21,7%, respectivamente.

As provisões técnicas cresceram 10,5%, superando R$ 435 bilhões, e os ativos financeiros, 10,2%, somando mais de R$ 458 bilhões. De janeiro a setembro de 2025, o Grupo Segurador retornou à sociedade, na forma de indenizações e benefícios, R$ 44,2 bilhões, alta de 5,8% em relação ao mesmo período de 2024.

O desempenho reflete o fortalecimento do portfólio do Grupo Segurador em todos os segmentos de atuação, com ampliação da oferta de produtos de maior valor agregado, além do investimento permanente em tecnologia e inovação.

No trimestre, a Bradesco Saúde aprimorou o processo de pagamento dos pequenos negócios com a criação, no App, da Área do Contratante, agilizando a obtenção da fatura. Também inovou na acessibilidade, ao estender, a pessoas com deficiência visual, o uso de biometria facial no App para solicitação de reembolso. A operadora Mediservice, por sua vez, superou a marca de 780 mil beneficiários no acumulado até setembro, crescimento de 22% frente ao mesmo período de 2024, impulsionada pelo compartilhamento de rede.

Em Seguro de Vida, vale destacar a parceria estratégica com o Banco Bradesco para implantação do seguro prestamista na carteira de crédito E-agro, plataforma digital do Banco que oferece soluções para o agronegócio, garantindo a quitação de empréstimos contratados pelo produtor rural por meio de CPR, em caso de morte ou invalidez permanente total por acidente.

Já em Previdência Privada, a Bradesco Vida e Previdência desenvolveu novos produtos e efetuou ajustes para adequar-se à instituição da cobrança de IOF sobre aportes em planos VGBL a partir de determinados valores. Como resultado, a arrecadação em produtos PGBL foi ampliada em 50%, e o faturamento com produtos de cobertura de risco, como pensão e pecúlio, também aumentou.

Em Auto, a Bradesco Seguros deu início à parceria com o Grupo EcoRodovias para complementar a frota de guinchos de atendimento aos usuários na Rodovia Castello Branco, em São Paulo, e avançou no projeto Oficina Sustentável, em parceria com a Ecoassist, que oferece às oficinas parceiras consultoria técnica especializada para coleta e gestão de resíduos.

Em Ramos Elementares, a Bradesco Seguros e a Swiss Re Corporate Solutions apresentaram a nova versão do Seguro Patrimonial Empresarial Digital, elevando o Limite Máximo de Garantia Agregado (LMGA) por apólice, de R$ 50 milhões para R$ 100 milhões.

Já a Bradesco Capitalização registrou alta de 11% no faturamento pelos canais digitais no trimestre, em comparação com o mesmo período do ano anterior. A empresa lançou no período as campanhas de engajamento Clube Max Pontos Dia dos Pais e Mês do Clientes, esta última com foco no segmento Prime e no público massificado, oferecendo, em ambos os casos, página de benefícios com diversos descontos e cashbacks.

Outro destaque fica com a Atlântica D’Or, parceria da Atlântica Hospitais e Participações com a Rede D’Or, que iniciou a construção de unidade hospitalar em Ribeirão Preto (SP) e chegou à cidade do Rio de Janeiro, onde assumirá a gestão do Hospital Glória D’Or, sétima unidade da parceria. Em outra frente, a Croma Oncologia, parceria entre Atlântica, Grupo Fleury e Beneficência Portuguesa de São Paulo, que adota um modelo inovador de cuidado coordenado no tratamento de câncer, consolidou o início de suas operações em São Paulo, com unidades nos bairros da Lapa, Morumbi e Tatuapé.