Hero Seguros anuncia quatro novo executivos

A Hero Seguros anuncia a contratação de quatro nomes do turismo e do seguro viagem, que chegam para fortalecer a presença da marca em regiões estratégicas do Brasil e impulsionar ainda mais sua trajetória de expansão.

Washington Marcilio traz seus 27 anos de experiência, sendo 17 dedicados ao seguro viagem, com passagens por GTA, Coris e Affinity. Ele chega com o desafio de ampliar a atuação da Hero no interior de São Paulo, mercado considerado estratégico pelo potencial de crescimento.

Fábio Melo, com mais de 25 anos no setor de turismo e seguro viagem, atuou em empresas como AIG, Touristcard, Mapfre, Travel Ace e, recentemente, como gestor comercial da Affinity. Agora, integra o time da Hero no Rio de Janeiro, onde contribuirá para consolidar a marca no estado.

Já Geraldo Pereira, formado em Turismo pela UnP, construiu uma carreira sólida ao longo de 23 anos, com passagens por CVC, Aerotur, GTA, Assist-Card e Universal Assistance, onde esteve pelos últimos 11 anos e meio. Na Hero, inicia um novo ciclo com otimismo e a missão de gerar grandes resultados.

Ricardo Pereira Souza, que completa 20 anos de atuação no turismo em 2025, também chega para reforçar o time comercial da Hero. Iniciou sua trajetória na área operacional da Litoral Verde Operadora e, em seguida, migrou para o setor comercial, com passagens por Flytour, Ancoradouro, FRT Operadora e, mais recentemente, pela Affinity, onde atuou nos mercados de Pernambuco, Paraíba e Alagoas. Sua chegada representa o fortalecimento da presença da Hero na região Nordeste, importante frente de crescimento da companhia.

“A chegada desses executivos representa um passo importante para a Hero Seguros. São profissionais altamente qualificados, com profundo conhecimento do mercado, que vêm para somar forças à nossa equipe e nos ajudar a transformar o seguro viagem em um serviço cada vez mais próximo, descomplicado e de valor para clientes e parceiros”, destaca Guilherme Wroclawski, CEO da Hero Seguros.