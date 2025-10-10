O presidente da Federação Nacional de Capitalização (FenaCap), Denis Morais, e o superintendente executivo da entidade, Gilberto Figueira, acompanharam nesta quarta-feira (08/10) as atividades do evento Pré-COP30 Casa do Seguro, promovido pela Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), em Brasília. A iniciativa, que antecede a COP30 — Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, prevista para novembro em Belém (PA) — reuniu autoridades do Governo Federal e lideranças do mercado segurador, além de representantes da indústria e da agricultura, para discutir a contribuição do setor na transição para uma economia mais sustentável.

No encontro, painéis trouxeram temas como seguro rural e soluções baseadas na natureza, infraestrutura resiliente, proteção social diante de eventos climáticos extremos e finanças sustentáveis. As discussões destacaram o potencial do mercado de seguros e da Capitalização para apoiar práticas ambientais responsáveis e fomentar o desenvolvimento econômico de forma estruturada.

Segundo Denis Morais, a presença da FenaCap em iniciativas como essa reforça o compromisso da Federação com o futuro do país. “Eventos como a Pré-COP30 são essenciais para integrar o setor de seguros e Capitalização à agenda climática. A Capitalização tem papel estratégico e contribui para impulsionar investimentos e apoiar projetos de longo prazo com impacto positivo para o Brasil”, afirmou o presidente.

A FenaCap também estará presente na COP30, a ser realizada entre 10 e 21 de novembro, em Belém (PA), com a participação do presidente Denis Morais, do diretor-executivo Natanael Castro e do superintendente executivo Gilberto Figueira na Casa do Seguro, da CNseg. A Federação está contribuindo para o lançamento do Guia Prático de Seguros e Capitalização para Concessões e PPPs, desenvolvido pela Confederação em parceria com os setores público e privado. A publicação inédita reúne informações técnicas, jurídicas e econômicas sobre o uso dos instrumentos de seguros e Capitalização para fortalecer o ambiente das concessões e parcerias público-privadas no Brasil, contribuindo para um desenvolvimento econômico mais seguro e sustentável.