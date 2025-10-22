O Grupo Exalt, que reúne 80 corretoras associadas, mais de 300 mil segurados e atua em 57 cidades, consolidou seu novo posicionamento no mercado de seguros, destacando-se como aceleradora de negócios para corretores e empresários do setor. A empresa alcançou a marca de mais de R$ 1 bilhão em prêmios emitidos anualmente, resultado de seu plano de expansão e da ampliação de atuação estratégica.

O reposicionamento está alinhado à proposta de valor que atende tanto corretores quanto seguradoras parceiras, com foco em aumentar a demanda de novos negócios e a rentabilidade da comercialização de apólices.

“Aproveitamos este novo ciclo de aceleração dos negócios para entregar um hub onde seguradoras se conectam e as demandas de vendas são impulsionadas diretamente pelos corretores associados. Criamos canais que priorizam empreendedorismo, rentabilidade da carteira e atendimento humanizado. Com a conclusão do reposicionamento da marca, atingimos mais de R$ 1 bilhão em prêmios, e a tendência é crescer ainda mais”, afirmou Alexandre Federman, CEO do Grupo Exalt.

O lançamento da nova marca reforça o papel do Grupo Exalt como agente de transformação, fornecendo ferramentas e conhecimento para que seus parceiros prosperem em um mercado em constante evolução. Os pilares dessa nova fase são inovação, qualificação e desenvolvimento.

O suporte comercial do grupo auxilia corretores a expandir negócios, organizar a demanda e estruturar suas operações como empresas, enfrentando desafios relacionados à gestão e ao crescimento estratégico. Essa nova fase, destacada em eventos como o Exalt Next 2025, é direcionada a profissionais que planejam e executam metas com foco na expansão e consolidação de seus empreendimentos.