O acesso ao crédito nunca foi tão fácil como nos dias de hoje. Com a digitalização dos serviços financeiros, muitas pessoas já encontram ofertas de empréstimo diretamente nos aplicativos de suas contas digitais. Com isso, aumentou também o interesse em entender como usar o empréstimo do mercado pago de forma segura e consciente, sem comprometer a saúde financeira.



Neste artigo, vamos explicar o que você deve levar em consideração ao utilizar essa modalidade de crédito integrada à sua conta digital, quais cuidados tomar antes de contratar e como planejar o uso do dinheiro para evitar endividamento.

O que é o empréstimo por conta digital?

O empréstimo oferecido por meio de contas digitais é uma modalidade de crédito pessoal que pode ser contratada diretamente pelo aplicativo ou site da instituição. Em muitos casos, o valor é pré-aprovado com base no perfil do usuário, sem a necessidade de preencher formulários extensos ou passar por análises demoradas.

Esse modelo se tornou popular pela praticidade: o cliente recebe uma proposta personalizada, simula as condições e, se aceitar, o dinheiro cai direto na conta em poucos minutos ou horas.

Quando o empréstimo digital pode ser uma boa opção?

Antes de tudo, é importante reforçar que o empréstimo não é uma solução mágica, mas pode sim ser útil em diversas situações, especialmente quando utilizado com planejamento e responsabilidade. Alguns exemplos incluem:

Quitar dívidas com juros maiores , como cartão de crédito ou cheque especial.



, como cartão de crédito ou cheque especial. Arcar com emergências , como despesas médicas, consertos em casa ou imprevistos familiares.



, como despesas médicas, consertos em casa ou imprevistos familiares. Organizar o orçamento , consolidando várias dívidas em uma só, com parcelas mais acessíveis.



, consolidando várias dívidas em uma só, com parcelas mais acessíveis. Investir em melhorias pessoais ou profissionais, como um curso, uma reforma ou a compra de equipamento de trabalho.



No entanto, o mais importante é ter clareza sobre o objetivo do empréstimo e como ele se encaixa no seu planejamento financeiro.

Etapas para usar o empréstimo com segurança

Antes de clicar em “aceitar” e contratar o crédito disponível na sua conta, é essencial seguir alguns passos que ajudam a evitar problemas futuros. Veja abaixo:

1. Entenda as condições do empréstimo

Antes de tudo, leia com atenção os termos da proposta. Mesmo que o processo seja simples, ele envolve um contrato formal com regras claras. Atente-se para:

Taxa de juros mensal e anual.



Quantidade de parcelas disponíveis.



Valor total a pagar.



Data de vencimento das parcelas.



Multas e encargos em caso de atraso.



Essas informações devem estar disponíveis antes da contratação. Nunca aceite um empréstimo sem saber exatamente quanto vai pagar ao final.

2. Use os simuladores a seu favor

A maioria das plataformas digitais oferece simuladores automáticos dentro do aplicativo. Eles permitem que você teste diferentes valores e prazos, observando como cada escolha altera o valor das parcelas e o custo final.

A dica aqui é encontrar o equilíbrio: um prazo que deixe a parcela confortável, mas sem prolongar demais o pagamento — já que prazos mais longos aumentam os juros totais.

3. Avalie o impacto no seu orçamento

Analise com sinceridade se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal sem comprometer outras despesas essenciais. Idealmente, as dívidas não devem ultrapassar 30% da sua renda.

Se a parcela for muito alta, procure ajustar o valor ou prazo antes de contratar. Um erro comum é focar apenas no valor que será liberado, esquecendo do peso que ele terá mês a mês.

4. Use o dinheiro com um objetivo definido

Evite contratar empréstimos por impulso ou sem um plano claro. Ter um objetivo específico faz toda a diferença na forma como o recurso será utilizado e pago. Exemplo:

Se o valor for para pagar uma dívida, use imediatamente para quitá-la.



Se for para consertar algo em casa, evite usar parte do valor com outros gastos.



Se for para investir em algo pessoal, como um curso ou compra de equipamento, mantenha o foco no retorno que esse gasto vai trazer.



Quanto mais clareza você tiver sobre o uso do dinheiro, menor a chance de arrependimento ou endividamento.

Cuidados importantes antes de contratar

Mesmo que o empréstimo venha de uma instituição reconhecida, como uma conta digital que você já usa no dia a dia, alguns cuidados continuam sendo essenciais para evitar armadilhas ou arrependimentos:

1. Evite contratar se estiver no limite financeiro

Se o seu orçamento já está muito comprometido com outras dívidas ou despesas fixas, contratar um novo crédito pode piorar a situação. Nesse caso, vale mais a pena buscar renegociação das dívidas atuais antes de assumir um novo compromisso.

2. Não use o crédito para gastos supérfluos

Empréstimos devem ser usados com finalidade consciente. Usar o crédito para compras por impulso, viagens ou produtos que poderiam ser adiados tende a gerar arrependimento — principalmente quando as parcelas começarem a pesar no mês seguinte.

3. Leia todos os detalhes do contrato

Mesmo em plataformas digitais, existe um contrato formal. Leia com calma e verifique todos os itens. É nesse momento que você tem a oportunidade de esclarecer dúvidas, simular outros prazos ou até desistir da contratação se não se sentir seguro.

4. Verifique se há taxas ou encargos embutidos

Além dos juros, alguns empréstimos incluem taxas administrativas ou seguros. Esses valores precisam estar claramente especificados no custo efetivo total (CET). Se houver qualquer valor escondido ou não explicado, evite seguir com a contratação.

Vantagens de usar o empréstimo de forma planejada

Quando bem utilizado, o empréstimo pessoal pode ser uma ferramenta de reorganização financeira. Veja alguns benefícios possíveis:

Liquidez imediata

O valor é liberado rapidamente na conta, o que pode ser essencial em situações de emergência.

Facilidade de contratação

O processo digital é simples, rápido e geralmente sem burocracia. Isso facilita o acesso ao crédito mesmo para quem tem pouco tempo ou não gosta de lidar com filas e papéis.

Controle das parcelas

Como o valor das parcelas e a data de vencimento são definidos no momento da contratação, é possível se organizar para não atrasar o pagamento.

Centralização da dívida

Em casos de quem tem várias pequenas dívidas, é possível concentrá-las em um único contrato, com juros mais baixos e maior previsibilidade.

Planejamento: a chave para usar bem o crédito

Ter crédito disponível não significa que ele precisa ser usado a qualquer custo. A chave para usar um empréstimo de forma positiva está no planejamento financeiro. Isso envolve: