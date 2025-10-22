Links Field lança rastreador com tecnologia eSIM para o mercado de seguros

A Links Field, em parceria com a Hapolo e a SIMCom, apresenta o rastreador HP 440, o primeiro dispositivo brasileiro com tecnologia eSIM SGP.32, projetado para atender às demandas do mercado de seguros. Combinando conectividade 4G, fallback para 2G e o padrão inovador certificado pela GSMA, o rastreador oferece uma solução disruptiva que eleva a segurança no monitoramento de veículos e ativos, melhora a eficiência operacional e reduz custos de manutenção e gestão.

A tecnologia eSIM elimina a necessidade de chips físicos, permitindo a ativação, a troca e o gerenciamento remoto de perfis de operadoras. Para o mercado de seguros, isso significa maior flexibilidade na conectividade e a possibilidade de monitoramento contínuo em qualquer lugar, mesmo em áreas com baixa cobertura de rede. Além disso, o eSIM possibilita ajustes de conectividade de forma remota, eliminando a necessidade de deslocamentos físicos, o que reduz custos operacionais em mais de 90%.

“O HP 440 foi desenvolvido com foco na otimização operacional dos nossos clientes, especialmente no mercado de seguros, onde a conectividade e a segurança são primordiais. Nosso rastreador oferece monitoramento contínuo e confiável, permitindo precificação baseada no uso e maior proteção contra fraudes e sinistros”, destaca Thiago Rodrigues, CEO da Links Field Brasil.

Entre os benefícios para o setor de seguros, está a possibilidade de monitoramento em tempo real, o que reduz o tempo de resposta em casos de sinistros, além de viabilizar a análise do comportamento dos motoristas para precificação personalizada. A solução também inclui dispositivos com resistência IP65, que protegem contra poeira e água, tornando-os ideais para aplicações em condições adversas. Sua bateria de longa duração e memória interna para armazenar até 500 posições garantem a operação mesmo em áreas sem sinal.

A segurança também é ampliada com o eSIM, já que o rastreador não possui chip físico, o que o torna mais resistente a adulterações e fraudes. Em caso de roubo ou perda, o dispositivo pode ser bloqueado remotamente, o que garante maior tranquilidade para seguradoras e clientes. “Com a tecnologia eSIM, estamos entregando ao mercado de seguros uma solução que reúne inovação, eficiência e segurança, atendendo às demandas crescentes desse segmento estratégico”, complementa Rodrigues.

O desenvolvimento do HP 440 foi possível graças à parceria com a Hapolo, referência em soluções de rastreamento, e com a SIMCom, líder global em módulos e chipsets. A Hapolo desempenhou um papel crucial ao trazer sua expertise técnica ao projeto, enquanto a SIMCom garantiu a integração da solução IPA diretamente nos seus chipsets, seguindo as diretrizes técnicas certificadas pela GSMA. Essa colaboração internacional permitiu que o rastreador fosse lançado em tempo recorde, atendendo às necessidades do mercado brasileiro com uma solução robusta e inovadora.

Matheus Vicente, Diretor Comercial da Hapolo, reforça a importância da parceria: “Trabalhar com a Links Field e a SIMCom foi essencial para trazer ao mercado um rastreador que alia conectividade avançada, segurança e eficiência. Essa solução disruptiva agrega valor real às seguradoras, permitindo que elas prosperem na era da transformação digital.”

A SIMCom, com sua liderança global no mercado de módulos IoT, também desempenhou um papel fundamental. A integração do eSIM no HP 440 representa uma tecnologia de ponta que redefine a conectividade e otimiza operações críticas no mercado de seguros.