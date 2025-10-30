A Howden Brasil, filial da corretora global especializada em seguros de alta complexidade, anuncia Thomas Rache como novo Head Regional de Placement – Construção para a América Latina. Alocado no Brasil, Thomas liderará a área de construção na região, reforçando o compromisso da Howden com a especialização e soluções focadas no cliente na América Latina.

Thomas traz mais de 15 anos de experiência, tendo ocupado cargos de liderança na JLT, Alesco e, mais recentemente, como Diretor Global de Construção na Oneglobal. Thomas tem uma vasta experiência na colocação de programas internacionais de construção para uma gama diversificada de clientes e está empenhado em desenvolver esta área para os clientes do setor da construção em toda a região.

“Estou muito feliz e animado em trabalhar na Howden, uma empresa que vem crescendo muito na América Latina e no mundo. Junto com os times locais, quero agregar ainda mais valor às colocações de engenharia e construção e usar da minha experiência internacional de Londres e Dubai para pensar em soluções alternativas para os nossos clientes. É um grande prazer fazer parte da Howden e trabalhar com os maiores nomes da nossa indústria, além de fazer parte do time global de construção e engenharia”, afirma Thomas.

Nesta nova função, Thomas trabalhará em estreita colaboração com a prática global de construção da Howden, liderada por Naresh Dade, apoiará projetos internacionais e colaborará com a equipe de Garantia em toda a América Latina. A sua nomeação fortalece a liderança regional e aumenta a capacidade de fornecer soluções personalizadas para construtoras e projetos grandes e complexos.

“Estamos muito felizes em receber Thomas na equipe. Seu profundo conhecimento do setor e sua comprovada liderança serão fundamentais à medida que continuamos a expandir nossa oferta de construção na América Latina. A experiência de Thomas se alinha perfeitamente à nossa estratégia global e ao nosso compromisso com o atendimento ao cliente”, comenta Sonia Caamaño, CEO de International Growth Markets.

Com Thomas na equipe, a Howden pretende elevar e continuar a expandir a sua prática de construção especializada em todos os escritórios na América Latina.