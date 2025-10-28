FenSeg participa do Agro Horizonte 2025

A Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg) participará da 2ª edição do Agro Horizonte, que será realizada nesta quarta-feira (29), em Brasília, reunindo autoridades, pesquisadores, executivos e representantes de associações do agronegócio brasileiro.

A FenSeg será representada por Glaucio Toyama, presidente da Comissão de Seguro Rural, que participará dos debates sobre os desafios e oportunidades do seguro rural no atual cenário econômico e climático. O evento, promovido pela revista Globo Rural, integra o núcleo de jornalismo especializado do Grupo Globo, que também reúne os jornais O Globo e Valor Econômico, além da Rádio CBN.

“O Agro Horizonte é um espaço estratégico para discutir como o seguro rural pode contribuir para a estabilidade da produção e para o avanço sustentável do agronegócio brasileiro. Em um contexto de mudanças climáticas, restrição de crédito e novas tecnologias no campo, é essencial fortalecer o diálogo entre seguradoras, produtores, governo e o sistema financeiro”, destaca Glaucio Toyama.

Segundo dados da CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras), as companhias que atuam com seguro rural mantêm a comercialização de apólices, mas já constataram diminuição do ritmo das contratações. Até julho deste ano, a arrecadação de prêmios na modalidade agrícola, com e sem subvenção do Programa de Subvenção ao Prêmio do Seguro Rural (PSR), caiu 17%, somando R$ 2,3 bilhões. Produtores mais capitalizados ainda contratam seguro sem subsídio, mas o aperto nas margens financeiras e o crédito mais caro têm limitado essa opção.

O representante da FenSeg participará do painel sobre tendências e instrumentos de proteção do agronegócio, ao lado de Gustavo Freitas (diretor-executivo de Negócios, Crédito e Produtos do Sicredi), José Ângelo Mazzillo Júnior (assessor da CNA) e Lloyd Day (diretor do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura – IICA), que atuará como moderador.

Nesta segunda edição, o Agro Horizonte propõe discutir as transformações recentes e os novos vetores de competitividade do agronegócio nacional. Em um ambiente marcado por disputas tarifárias no comércio internacional, oscilações de preços das commodities, restrição de crédito, instabilidade geopolítica e pela rápida disseminação da inteligência artificial, o evento buscará mapear tendências e caminhos para o setor — um dos pilares da economia brasileira.

Entre os palestrantes confirmados estão Ted McKinney, ex-subsecretário do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) e atual CEO da National Association of State Departments of Agriculture (NASDA), e André Guillaumon, CEO da BrasilAgro, entre outros nomes de destaque.

As discussões sobre inovação e tecnologia também terão espaço na programação, com participações de Bruno Pavão, chefe de Robótica da Solinftec, e Oscar Burd, professor da FGV e diretor da Success, empresa especializada em tecnologia da informação para a cadeia do agro. O evento será realizado das 8h às 12h55, com inscrições gratuitas e vagas limitadas.