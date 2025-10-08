Como funcionam o Seguro Garantia Mecânica e a Assistência 24h

No Brasil, de acordo com as estimativas do mercado de seguros, apenas 30% dos veículos em circulação estão segurados por uma apólice válida. “Para além da necessidade de conscientização da população sobre a importância da contratação do seguro, é preciso informar quais são seus direitos – especialmente sobre as assistências e modalidades menos conhecidas”, explica Alexandre Kalache, diretor executivo da Wiz Conseg.

Em dezembro deste ano, entrará em vigor o Marco Legal de Seguros, que foi aprovado no final de 2024. A lei substitui as antigas normas dos contratos de seguros por um texto mais atualizado e dedicado exclusivamente ao seguro privado. A nova legislação traz mais clareza sobre as regras de contratos de seguro, garantindo que a interpretação de qualquer documento seja sempre favorável ao segurado, em caso de dúvida.

A Wiz Conseg, unidade de negócio da Wiz Co que atua no segmento de venda de seguros, tem trabalhado junto às concessionárias parceiras para garantir que os clientes estejam cientes de duas modalidades de assistências específicas, que podem trazer mais tranquilidade em situações de emergência e serem contratada independentemente do seguro tradicional: Garantia Mecânica e Assistência 24h.

Destinado ao mercado de veículos seminovos, o Seguro de Garantia Mecânica passou a integrar o portfólio da Wiz Conseg há 2 anos. O produto, que é um complemento do tradicional Seguro Auto, garante a cobertura de danos no motor e no câmbio do automóvel, podendo ser estendido a um produto mais completo que dá suporte na mão de obra e reposição de mais de 150 peças, inclusive multimídia.

“É fundamental explicar para os clientes e trazer informações claras sobre o que está sendo ofertado. Além disso, a Assistência 24h e Seguro de Garantia Mecânica, são oportunidades para atrair novos clientes. Disponibilizá-las, para além do seguro veicular tradicional, é uma forma de democratizar o acesso aos universo dos seguros”, diz Alexandre Kalache.

O executivo esclarece que, em situações de imprevistos, como emergências em viagens de longa duração ou problemas no veículo em lugares afastados e horários que dificultam o acesso, o Seguro Garantia Mecânica oferece ao segurado atendimento e conserto do automóvel.

“Além da garantia de câmbio e motor de 90 dias, obrigatória para qualquer concessionária, o Seguro Garantia Mecânica estabelece uma relação de confiança com o cliente, já que estende o benefício por mais 12 meses ou 24 meses”, diz Kalache. “É importante ressaltar que esta modalidade não substituí o Seguro Auto tradicional – é um complemento de proteção”.

Para a Wiz Conseg, o seguro tem gerado bons resultados: em algumas concessionárias parceiras, cerca de 60% dos clientes que fecham a apólice do Seguro Auto tradicional optam também por contratar Seguro Garantia Mecânica ou Assistência 24h, o que tem resultado no crescimento de até 20% ao mês. Alexandre Kalache reforça também o compromisso da Wiz Conseg em tornar mais acessíveis produtos que, geralmente, não são oferecidos pelo mercado com frequência.

“O Marco Legal de Seguros visa beneficiar os segurados de uma forma justa: por meio de informações mais didáticas, é possível democratizar o acesso, fomentar o mercado, dando acesso a mais produtos adicionais – sem esquecer das modalidades tradicionais – e deixando claro para o cliente o que está sendo contratado”, finaliza Kalache.