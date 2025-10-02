BRB Seguros lança novo Seguro de Vida para pessoas 70+

O país está passando por um rápido envelhecimento populacional, impulsionado pela queda na taxa de fecundidade e pelo aumento na expectativa de vida, Segundo o Censo 2022 do IBGE mostram que o número de pessoas com 65 anos ou mais cresceu cerca de 57,4% entre 2010 e 2022. Esse movimento está invertendo a tradicional pirâmide etária e tem profundos impactos em diversos setores, principalmente no que diz respeito à saúde e ao bem-estar da população mais velha.

Estudos do setor de seguros, conduzidos especialmente pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) e CNseg (Confederação Nacional das Empresas de Seguros) passaram a discutir a necessidade de adaptar produtos ao envelhecimento populacional a partir de meados dos anos 2010 e, desde então, produtos como o BRB Vida Super Premiada têm feito adaptações para garantir maior segurança, tranquilidade e bem-estar para pessoas com 65 anos ou mais.

“Seguros de vida para esse público precisam equilibrar proteção financeira com viabilidade de contratação. No BRB Vida Super Premiada, temos proteção para clientes que contratarem até 70 anos de idade, atendendo um segmento da população importante e crescente”, afirma Bruno Mazzali, diretor de marketing, tecnologia e produtos da BRB Seguros, unidade de negócio da Wiz Co responsável pela comercialização de produtos de seguridade nas plataformas do BRB.

De acordo com o executivo, após os 55 anos, o prêmio sobre o capital segurado costuma aumentar exponencialmente, chegando a representar mais de 20% do valor a ser recebido pelo segurado ou pelos dependentes. “Antigamente, os seguros de vida eram ainda mais restritivos em relação às idades. O mercado avançou, mas muitas seguradoras ainda não percebem esse segmento como estratégico”, explica Mazzali.

O BRB Vida Super Premiada oferece proteção em vida, com cobertura para doenças graves e invalidez, incluindo benefícios para o cônjuge. O produto também disponibiliza um pacote completo de assistências, como telemedicina, descontos em saúde e medicamentos, serviços fitness, acompanhamento com nutricionista, assistência residencial e até cuidados para pets, além de suporte em momentos difíceis e delicados, como assistência funeral.

“Quando pensamos no BRB Vida Super Premiada, queremos oferecer tranquilidade, cuidado e qualidade de vida aos nossos clientes e suas famílias, inclusive em idades mais avançadas. O seguro não é apenas sobre um momento de perda, mas sobre viver melhor hoje, com benefícios em saúde, bem-estar e segurança. É essa combinação de proteção e valorização da vida que torna o produto tão especial dentro do portfólio do BRB Seguros”, diz Bruno Mazzali.

O executivo lembra, ainda, que muitos clientes têm o entendimento de que o seguro é exclusivamente para casos de falecimento. “Na verdade, BRB Vida Super Premiada é um produto para usufruto em vida: além dos inúmeros benefícios e assistências, protege a família e pode ser usado, inclusive, como uma estratégia de sucessão”, finaliza Mazzali.

Além do seguro de vida para pessoas com até 70 anos, a BRB Seguros oferece Seguro de Acidentes Pessoais, que comporta capitais de até R$ 1,6 milhão e idade de contratação até 80 anos, e os planos de previdência privada, como solução complementar de proteção financeira e sucessória.