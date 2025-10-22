Tokio Marine aposta em novo modelo de assistência automotiva

Com o objetivo de oferecer mais uma opção de produto em sua carteira de Seguro Automóvel e diversificar seu amplo portfólio, a Tokio Marine anuncia o lançamento da Assistência Auto Resolve, que oferece diversos serviços sem a necessidade da contratação de um seguro completo tradicional.

Segundo Arnaldo Bechara, Diretor de Automóvel, Precificação e RD Massificados da Tokio Marine, o novo produto foi desenvolvido como uma alternativa acessível e prática para consumidores que buscam proteção básica. “Somos uma Seguradora multiprodutos, com uma ampla gama de seguros diferenciados que atendem tanto Corretores quanto Clientes com excelência e diversidade. O lançamento da Assistência Auto Resolve marca um avanço estratégico na diversificação do nosso portfólio, alinhada ao compromisso com acessibilidade, agilidade e inovação. Com isso, esperamos atrair cada vez mais novos perfis de Clientes e gerar mais negócio para os Corretores e Assessorias.” comenta o executivo.

Com um ticket médio acessível de aproximadamente R$ 300,00, a Assistência Auto Resolve proporciona praticidade e flexibilidade de contratação via cartão de crédito, com parcelamento em até 6x sem comprometer o limite. O produto contempla um leque diverso de serviços como guincho até 200 km; socorro mecânico no local; transporte alternativo para o Segurado e acompanhantes; hospedagem em caso de impossibilidade de prosseguir viagem; remoção inter-hospitalar e traslado em caso de acidente; chaveiro; substituição de pneu e pane seca com reboque até o posto mais próximo do local do incidente.

“A Tokio Marine tem adotado diversas estratégias para manter sua competitividade em um cenário de margens mais apertadas, como inovar em produtos de entrada, focando em custo-benefício para o Consumidor. Além disso, ampliamos a aceitação de veículos de maior valor e expandimos nossa atuação em produtos mais nichados, como seguros para motos e veículos elétricos”, explica Bechara.

Além da Assistência Auto Resolve, o portfólio de Automóvel da Tokio Marie contempla os seguros Auto, Auto Clássico, Auto Econômico, Auto Roubo + Rastreador, Caminhão e Moto.