O Clube das Executivas de Seguros de Brasília (CESB) realiza, na próxima quarta-feira, 17 de setembro, às 19h30, o evento ‘Unidos Por Elas’, um encontro que promete marcar o calendário do setor segurador no Distrito Federal.

O objetivo do evento é fortalecer a representatividade feminina no mercado de seguros, promover conexões estratégicas e valorizar trajetórias inspiradoras de mulheres e homens que acreditam na força da diversidade e da inclusão.

Entre os destaques da noite, está a participação de Emerson Valentim, Diretor Executivo Comercial Nacional da Porto, que compartilhará sua trajetória de vida e carreira, trazendo reflexões sobre superação, liderança e propósito.

Além da programação inspiradora, os convidados terão acesso a um jantar exclusivo, seguido de um momento de networking com personalidades do setor e da sociedade brasiliense, criando um espaço único para troca de experiências e novas oportunidades de negócios.

“O Unidos Por Elas é mais do que um evento, é um movimento. Queremos mostrar que, em cada desafio superado, em cada conquista alcançada, há sempre espaço para união, respeito e reconhecimento da força feminina no mercado de seguros”, destaca Regina Lacerda, presidente do CESB.

O CESB é uma instituição consolidada nacionalmente, com cinco anos de atuação, e tem como missão dar voz às executivas do setor de seguros, promover capacitação, networking e fortalecer a liderança feminina em um mercado historicamente masculino.

O evento ‘Unidos Por Elas’ acontece no dia 17 de setembro, às 19h30, na Casa Volpi (SMPW Qd. 08 Conjunto 5 Casa 4 – Núcleo Bandeirante). A programação inclui palestra de Emerson Valentim, diretor executivo comercial nacional da Porto, seguida de jantar e momento de networking.